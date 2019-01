Area di Servizio Baracca Est | sulla A18 Catania - Messina | sara' sospesa per un mese

La piccola Silvia ha fretta di nascere : Maria partorisce nell'Area di servizio : Una donna di Roccapalumba, nel palermitano, Maria Schirmenti, di 18 anni, ha partorito in un'area di servizio della Tamoil...

Lotteria Italia 2019 : Venduto nell'Area di servizio Sala Consilina Est il biglietto da 5 milioni di euro. Campania baciata dalla fortuna : La Lotteria Italia si ferma ancora una volta in Autogrill. Il primo premio da 5 milioni di euro va al tagliando G 154304 Venduto a Sala Consilina (SA) ? A03 SA-RC abbinato a Riccardo...

Rissa tra ultrà in Area Servizio A1. Salvini : “In galera” : Spintoni, pugni, qualche schiaffo, colpi di cintura, perfino un mattone che parte e sfonda il vetro di un pullman nell'area di sosta Chianti Ovest sull'A1, vicino a Firenze. Non risultano feriti, ma ancora una volta un autogrill diventa luogo di scontro tra ultra' rivali in viaggio al seguito delle loro squadre in trasferta e che si ritrovano per caso a distanza ravvicinata. La circostanza, a soli tre giorni dagli scontri di Inter-Napoli con la ...

Rissa tra tifosi nell'Area di servizio - 30 identificati : Roma, 29 dic., askanews, - Rissa, senza feriti, tra tifosi del Torino e del Bologna questa mattina nell'area di servizio dell'A1 "Chianti Sud". Verso le 11 due pullman con a bordo le opposte tifoserie ...

Scontri tra tifosi sulla A1 : follia nell'Area di servizio : Prima spintoni e pugni, poi un pullman di tifosi del Torino è stato preso di mira da ultrà del Bologna: sassi contro i vetri...

Ultras - scontri tra tifosi del Bologna e del Torino in un’Area di servizio della autostrada A1 : Ad appena tre giorni dai fatti di San Siro che hanno portato alla morte dell’Ultras del Varese Daniele Belardinelli, un altro episodio di violenza si è verificato sull’autostrada A1, nell’area di servizio di Chianti Sud. Un pullman che trasportava un gruppo di tifosi del Torino – lo storico gruppo della Curva Maratona dei C.A.S.T – a Roma per la partita contro la Lazio è stato, infatti, oggetto di una sassaiola da alcuni ...

Sassi contro pullman di tifosi del Torino in Area di servizio della A1 - : Un gruppo di tifosi granata è entrato in contatto con alcuni supporter rossoblù. I tifosi piemontesi, diretti a Roma per il match contro la Lazio, erano fermi in sosta vicino Firenze. Danneggiato un ...

Sassaiola contro tifosi del Torino in un'Area di servizio : Sassaiola tra tifosi nel Bologna e del Torino nell'area di servizio 'Chianti Sud' della A1. Gli ultrà del Bologna erano diretta a Napoli e tifosi del Torino in viaggio verso Roma per la partita con la Lazio e quando i due gruppi si sono incrociati i primi hanno scatenato una Sassaiola contro il pullman Cast, gruppo di ultrà granata della curva Maratona. Secondo il sito ToroNews, il lancio di sassi ...

Auto avvolta dalle fiamme sull'Area di Servizio : I Vigili del Fuoco di Orvieto sono intervenuti intorno alle 12 di mercoledì 26 dicembre per spegnere le fiamme che avevano avvolto un'Auto, presso l'Area di Servizio Tevere. Ad innescare le fiamme ...

Natale - parto anticipato : bimbo nasce nell’Area di servizio a Rimini : Lo aspettavano per la notte di Natale, ma il piccolo ha giocato d’anticipo di qualche ora ed è venuto al mondo in una stazione di servizio. E’ accaduto ieri pomeriggio a Rimini. Quando sono iniziate le doglie, la donna ha preso posto nell’auto condotta dal marito e diretta verso l’ospedale, con la previsione che il travaglio sarebbe andato avanti per qualche ora e magari il parto avveniva proprio nella notte di ...

