Anticipazioni Una vita | DIEGO è malato?

Anticipazioni Amici 18 : Marco potrebbe rientrare con una sfida - tutti i ragazzi a rischio : Lo speciale di Amici 18 che andrà in onda sabato 26 gennaio, è stato registrato con due giorni d'anticipo, perciò sono già disponibili sul web le Anticipazioni di quello che è accaduto in studio. Il "Vicolo delle News", per esempio, fa sapere che la protesta che hanno messo su i ragazzi in seguito all'eliminazione di Marco Alimenti, ha dato i suoi frutti: il ballerino affronterà una sfida la prossima settimana per provare a rientrare nella ...

Beautiful - Anticipazioni USA : c’è una NOTIZIA-BOMBA per KATIE… : Parlando delle attuali puntate americane di Beautiful, vi abbiamo segnalato come il matrimonio di Thorne e Katie Forrester sembri avere i minuti contati, nonostante goda apparentemente di ottima salute. Come già riportatovi, non mancano allusioni ad un possibile futuro riavvicinamento tra la Logan e l’ex marito, Bill Spencer. Katie sembra infatti convinta del cambiamento del magnate e l’alchimia familiare con il piccolo Will non è ...

Anticipazioni Una Vita : Rosina vuole lasciare Liberto - Diego decide di partire : La serie televisiva spagnola “Una Vita” ambientata ad Acacias 38, continua a sorprendere grazie ad intrighi, passioni, e imperdibili colpi di scena. Le Anticipazioni delle puntate che il pubblico italiano avrà modo di vedere entro la metà del prossimo mese, ci dicono che Rosina Rubio dopo aver capito di non essere incinta come pensava, prenderà una decisione sofferente. La madre di Leonor Hildago avrà intenzione di divorziare dal marito Liberto ...

Il Segreto - Anticipazioni settimana prossima : una grande paura : Il Segreto, anticipazioni puntate 28 gennaio-3 febbraio: la scoperta di Isaac Il Segreto continua ad avere successo in Italia: le puntate del pomeriggio su Canale5 e la puntata serale il martedì su Rete4 fanno registrare buoni ascolti. Le anticipazioni de Il Segreto dal 28 gennaio al 3 febbraio svelano che Adela vivrà attimi di terrore. Raimundo è molto preoccupato per Francisca che manca da casa da molto tempo ormai. La lettera che la sua ...

Anticipazioni U&D del 24 gennaio : Lorenzo sceglie - ma è una messinscena : Oggi pomeriggio su canale 5, a partire dalle 14,40, andrà in onda una nuova puntata del trono classico di Uomini e donne, che vedrà clamorosi colpi di scena per quanto riguarda il trono di Lorenzo Riccardi. Secondo le Anticipazioni fornite dal sito 'Witty tv', il tronista sarebbe pronto per fare la scelta, con tanto di sedie rosse al centro dello studio. Quanto messo in onda fa riferimento alle registrazioni del 3 gennaio scorso, ed è noto che ...

