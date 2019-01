Anticipazioni Un posto al sole trama puntate dal 28 gennaio al 1 febbraio 2019: Elena In Dolce Attesa!

uominiedonnenews

(Di giovedì 24 gennaio 2019)Unalda lunedì 28a venerdì 1incinta! L’arrivo di Simona, la mamma di Vera Viscardi!Unalscopre di essere incinta! Arriva la mamma di Vera Viscardi! Niko prova a fare da mediatore tra Adele e Susanna. Gaetano Prisco potrebbe ottenere gli arresti domiciliari! Alex diventa complice di Anita! Grandi emozioni e novità in arrivo nei prossimi appuntamenti in compagnia della soap partenopea come annunciano le nuoveUnal, riguardanti ladelleche andranno in onda su Rai Tre da lunedì 28a venerdì 1. Cosa accadrà?farà una scoperta che la spiazzerà non poco e che avrà a che fare con Valerio… La donna, dopo un piccolo malore, scoprirà di essere in dolce attesa. Successivamente, sconvolta dall’arrivo ...