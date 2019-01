Anticipazioni Beautiful | Il vile gesto dello Spencer senior

Anticipazioni americane Beautiful : Steffy conosce la figlia di Hope e Liam : Beautiful Anticipazioni americane: Steffy adotta la figlia di Hope e Liam Steffy è pronta ad adottare la figlia di Hope e Liam. Nelle ultime puntate americane di Beautiful la Forrester ha conosciuto Beth tramite il dottor Reese e Taylor. In realtà nessuno, ad eccezione di Flo, è a conoscenza delle vere origini della neonata. Tutti […] L'articolo Anticipazioni americane Beautiful: Steffy conosce la figlia di Hope e Liam proviene da Gossip e ...

Beautiful Anticipazioni 23 gennaio 2019 : Wyatt spinge Bill a ritirare le minacce verso Liam : Il secondogenito dello Spencer cerca di convincere il padre a non mettersi in mezzo tra Liam e Steffy ma Bill è intenzionato a non desistere.

Beautiful Anticipazioni americane : la figlia di Hope e Liam è ancora viva : anticipazioni Beautiful puntate americane: la figlia di Hope e Liam non è davvero morta Colpo di scena nelle puntate americane di Beautiful: Beth, la figlia di Hope e Liam, è ancora viva! Come suggerivano gli spoiler, il dottor Reese – che ha aiutato la Logan a partorire sull'isola di Catalina – ha scambiato le bambine.

Beautiful - Anticipazioni USA : la verità sulla figlia di HOPE è vicina? : La storyline principale delle puntate di Beautiful in onda attualmente negli Stati Uniti, come ormai sapete, è quella che vede per protagonisti Liam e HOPE Spencer assieme a Steffy Forrester, e che potrebbe rivelarsi come un classico schema di scambio di culle! Ricapitolando gli eventi, Beth – la figlia di HOPE e Liam – è ufficialmente morta durante un parto prematuro, mentre Steffy è vicina ad afferrare un’opportunità di ...

Beautiful Anticipazioni Americane : Hope furiosa con Sally che le ha regalato un cane : La Spectra pensa di poter dare un po' di sollievo ad Hope, sconsolata per la morte di Beth, donandole un cucciolo, ma Hope non apprezza il gesto!

Anticipazioni Beautiful trama puntate dal 28 gennaio al 3 febbraio 2019 : Bill Ricatta Steffy! : Anticipazioni Beautiful trama puntate da lunedì 28 gennaio a domenica 3 febbraio 2019: Bill Spencer ha in pugno Taylor e lancia un ultimatum a Steffy! Anticipazioni Beautiful: Bill minaccia Steffy che è costretta a firmare l’annullamento del matrimonio da Liam per non vedere Taylor in prigione! Liam accetta di trasferirsi nella casetta di Brooke… Katie e Wyatt si lasciano! Cosa accadrà nei prossimi appuntamenti dediti alla soap ...

BEAUTIFUL - Anticipazioni puntata di mercoledì 23 gennaio 2019 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di mercoledì 23 gennaio 2019: Wyatt (Darin Brooks) prega papà Bill (Don Diamont) di ritirare le sue minacce, ribanendo la sua ferma intenzione di sposare Katie (Heather Tom). Ma l’editore rilancia promettendo al figlio che diventerà l’erede unico dell’azienda se chiuderà subito la relazione con la Logan… A Wyatt interessa l’idea di diventare unico erede dell’azienda paterna e ...

Anticipazioni Beautiful - puntate americane : Hope litiga con Liam e si avvicina a Wyatt : Tempi duri per Hope Logan, nelle puntate americane di Beautiful, dopo la perdita della figlia, avvenuta per il distacco della placenta. Come noto, questa è la versione dei fatti ufficiale, data dal dottor Reese Buckingham che ha assistito al parto. Ma tale storyline potrebbe riservare numerose sorprese, considerando che molte cose non convincono nel parto avvenuto nell'isola di Catalina.

BEAUTIFUL - Anticipazioni e trame puntate dal 27 gennaio al 2 febbraio 2019 : anticipazioni settimanali puntate BEAUTIFUL da domenica 27 gennaio a sabato 2 febbraio 2019: Steffy cerca di convincere Liam che lui è innocente, spiegandogli che i suoi ricordi sono offuscati dalla commozione cerebrale. Brooke e Ridge temono le conseguenze dell’inatteso ritorno di Taylor. Taylor ha minacciato Bill Spencer con una pistola, ma poi abbassa l’arma e si scusa con l’editore per avergli sparato quella notte. Bill ora ...

BEAUTIFUL - Anticipazioni puntata di martedì 22 gennaio 2019 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di martedì 22 gennaio 2019: Bill (Don Diamont) cerca ancora di convincere Liam (Scott Clifton) a vivere felicemente con Hope (Annika Noelle), soprattutto perché desidera Steffy al suo fianco: questo è il prezzo che Liam dovrà pagare per il silenzio di suo padre… Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) impone a Hope di allontanarsi da Liam… Wyatt (Darin Brooks) prega il padre di riconsiderare le sue minacce e ...

Beautiful Anticipazioni 22 gennaio 2019 : Bill spinge Liam tra le braccia di Hope : Il magnate vorrebbe che il figlio tornasse insieme alla Logan, per lasciargli campo libero con Steffy.