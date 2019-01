Anna Tatangelo presenta il suo album prima del ritorno a Sanremo | ' Mi sento nuova'

Anna Tatangelo racconta La fortuna sia con me e il duetto con Syria : “Questo disco è responsabilità mia in tutto e per tutto” : Per la prima volta nella sua carriera, Anna Tatangelo ha curato personalmente il disco nei minimi dettagli. Complice la maturità artistica e anagrafica, l'artista si è confronta con tutti gli autori che ha scelto di coinvolgere in La fortuna sia con me e il risultato è un disco 100% Anna Tatangelo. Nessuna delle tracce è scomposta da lei e non ha collaborato alla scrittura dei testi ma ne ha influenzato molto le tematiche. Nell'album troviamo ...

Anna Tatangelo : al Festival di Sanremo per raccontare una notte rivelatrice con una ballad moderna : “La fortuna sia con me” è il settimo album di Anna Tatangelo, in uscita l’8 febbraio su etichetta GGD srl/Sony Music (in pre-order dal 1° febbraio). Un disco importante, che arriva a 4 anni di distanza dal precedente “Libera”, un periodo che è stato molto denso di nuove esperienze professionali, ma anche di vita vissuta. Una crescita quindi prima di tutto di un’artista che ha cercato nuove strade, allargandosi a inedite collaborazioni, tra ...

Anna Tatangelo Sanremo 2019 : figlio - età e vita privata con Gigi D’Alessio : Anna Tatangelo Sanremo 2019: figlio, età e vita privata con Gigi D’Alessio Anna Tatangelo è nata a Sora, in provincia di Frosinone, il 9 gennaio 1987. Già all’età di sette anni si avvicina al mondo della musica e partecipa a varie manifestazioni musicali regionali. A soli quindici anni vince il Festival di Sanremo nella categoria Giovani con il singolo “Doppiamente fragile” e qualche anno presenta “Sanremo ...

