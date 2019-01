Amanda Knox | la Corte europea condanna l’Italia | “Violati diritti difesa”

Amanda Knox sposa Christopher Robinson. Guarda il video dell’insolita proposta di matrimonio ricevuta da lui : Amanda Knox si sposa . Un video caricato in rete da Christopher Robinson, il suo compagno, ha documentato l’inusuale proposta di matrimonio ricevuta dall’americana prima condannata e poi assolta per l’omicidio di Meredith Kercher, avvenuto... L'articolo Amanda Knox sposa Christopher Robinson. Guarda il video dell’insolita proposta di matrimonio ricevuta da lui proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

