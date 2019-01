Allan subito e Koulibaly a giugno | il Napoli apre all' offerta del Psg

Napoli : il PSG vuole subito Allan : Rabiot è in scadenza di contratto a giugno e si è già accordato con il Barcellona, così il Paris Saint-Germain cerca un centrocampista sul mercato di gennaio . Secondo il Corriere dello Sport , Tuchel vuole subito il brasiliano Allan e dalla Francia sono già partiti i primi contatti con il direttore sportivo Giuntoli per cercare di accontentare l'allenatore tedesco. Il Napoli resiste,...

Allan : «Vogliamo rifarci subito dopo Napoli-Chievo» : In conferenza stampa Allan in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Stella Rossa: «Siamo un po’ rammaricati per il pareggio contro il Chievo. Speriamo ci serva di lezione per domani, dobbiamo essere più intensi e cattivi per portare i tre punti a casa contro una squadra che difende molto bene». Italia o Brasile?: «Ho sempre avuto nella testa l’idea di giocare nel mio club, non ho parlato con nessuno e ho sempre dato tutto. È ...