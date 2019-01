Allan Psg | il club francese molla il centrocampista del Napoli per Paredes?

Mercato - il Psg fa sul serio per Allan : offerti 100 milioni al Napoli : Secondo la 'Sport Bild', altri due club si sarebbero mossi in queste settimane per Callum Hudson-Odoi, 18enne gioiellino del Chelsea per il quale i bavaresi si sarebbero visti respingere già un paio ...

Napoli - Allan-Psg la trattativa resta viva : Ore di fibrillazione intorno all'operazione Allan. Al di là delle dichiarazioni ufficiali, Napoli e Psg stanno provando a portare a conclusione un affare assai complesso, visto che parallelamente alla ...

Il Psg prende Paredes - Allan più lontano : C'è un ostacolo in più nella trattativa che potrebbe portare Allan dal Napoli al Paris Saint Germain : l'arrivo di Paredes alla corte di Tuchel rende difficile la doppietta di acquisti a centrocampo ...

Allan Psg - i procuratori a Napoli per trattare la cessione : Allan PSG – Mancano sette giorni alla chiusura del calciomercato invernale e il Napoli tratta ad oltranza con il Psg per la cessione di Allan. Il club azzurro non avrebbe alcuna intenzione di rinunciare al centrocampista brasiliano ma lo staff del calciatore ha piena coscienza del fatto che un’occasione del genere potrebbe non passare più. […] L'articolo Allan PSG, i procuratori a Napoli per trattare la cessione proviene da Serie A ...

Napoli - si complica il passaggio di Allan al PSG : ADL vuole 120 milioni : Secondo il Corriere dello Sport, questa la situazione tra il Napoli ed Allan : 'Il Paris Saint-Germain ha definito con lo Zenit l'acquisto di Paredes per 45 milioni di euro, e così, sebbene non sia escluso il doppio colpo, l'...

Calciomercato Napoli/ Ultime notizie : Allan non si allena - vola al Psg? : Calciomercato Napoli, Ultime notizie: Allan non si è allenato e potrebbe volare verso il Paris Saint German. Intanto Marek Hamsik ha deciso il suo futuro.

Allan-Psg : il Napoli non fa sconti - altrimenti resta : Il Napoli non ha bisogno di vendere La sintesi è quella ormai nota. Il Napoli non ha bisogno di vendere. De Laurentiis non è intenzionato a vendere Allan. Ci sono offerte irrinunciabili. Il Napoli – come scritto – spara alto. Almeno 120 milioni tra cash e la sponsorizzazione di Qatar Airways. Il giocatore – che ieri si è allenato a parte – preme per andar via. La cifra tra gli otto e i nove milioni netti d’ingaggio ...

Allan subito e Koulibaly a giugno - il Napoli apre all'offerta del Psg : De Laurentiis ha dettato le sue condizioni e attende ora di ricevere la mail da Parigi con l'offerta finale. O dentro o fuori. E dalla Ville Lumiere raccontano di una mossa imminente, pronta a...

Sky : «Il Napoli vuole almeno 100 milioni per Allan - per il Psg sono troppi» : «Il Napoli non ha bisogno di vendere» Gianluca Di Marzio a Sky, trasmissione di Calciomercato, è più freddo sulla trattativa: “Al momento non c’è alcuna offerta ufficiale da parte del Psg. Il Napoli fa filtrare la richiesta di 120 milioni di euro. Secondo me lo darebbe anche a 90. Il Psg non andrebbe oltre 50-60 milioni di euro, cifra che il Napoli considera inaccettabile. Allan ha quattro anni e mezzo di contratto. Il Napoli non ha ...

Calciomercato : De Laurentiis smentisce l'offerta per Allan - ma il Psg è pronto a tutto : Una sessione di Calciomercato memorabile quella invernale. Il ritorno in Italia di Muriel, il passaggio di Higuain dal Milan al Chelsea dove ha incontrato l'ex allenatore Sarri, Boateng al Barcellona e adesso la probabile cessione di Allan al Paris Saint Germain. Il Napoli si è reso protagonista con diverse presunte trattative, ma su tutte emerge quella del centrocampista brasiliano. Calciomercato Napoli: Allan in partenza In merito alle voci di ...

Mercato - Napoli : per Allan al Psg si tratta ancora - pressing su Fornals : L'intrigo non è di facile soluzione, mentre sono chiare le volontà dei protagonisti. Da una parte c'è il Psg, pronto ad un notevole investimento per ingaggiare Marques Loureiro Allan. Dall'altra, c'è ...

Il Napoli vende Allan al Psg a una cifra più alta di quella di CR7 : Più di 100 milioni, il cerchio si stringe Il cerchio si stringe. Ormai è chiaro da più di 24 ore che è seria la trattativa tra il Napoli e il Psg per Allan. Ieri lo abbiamo scritto chiaramente: De Laurentiis spara alto: 140 milioni di euro tra cash e sponsorizzazione di Qatar Airways. Gli emiri del Psg si sono seduti al tavolo. Hanno incentivato Allan a fare la sua parte con un’offerta che va dagli otto ai nove milioni netti l’anno. ...

Dalla Russia : PSG - è fatta per un centrocampista - sfuma Allan : Secondo quanto riferisce Sport Express , il Paris Saint Germain è sempre più vicino all'acquisto dallo Zenit San Pietroburgo del centrocampista classe '94 Leandro Paredes . I due club avrebbero raggiunto un accordo sulla base ...

VIDEO CM.IT - Inter : Icardi sì. Allan-Psg : apertura Napoli : ... anche oggi la nostra redazione vi offre gli aggiornamenti sulle principali notizie provenienti dal mondo del calciomercato , italiano ed estero. In primo piano l' Inter , con il rinnovo di Mauro ...