Al Bano e Romina Power dopo ' 55 Passi nel Sole' i fan sperano nel ritorno di fiamma

55 Passi nel sole - Al Bano e Romina dedicano uno spazio del loro show alla figlia scomparsa. La sorella Cristel piange : 55 Passi nel sole, il nuovo show con Al Bano e Romina Power in onda su Canale 5, ha deciso di dedicare uno spazio a Ylenia Carrisi, scomparsa il 1 gennaio 1994 a New Orleans. Nonostante il mancato ritrovamento del corpo, la ragazza è stata dichiarata morta nel 2004 su richiesta del cantante di Cellino San Marco. I due genitori, in compagnia di Lino Banfi, leggono la poesia ‘I vostri figli’ di Khail Gibran, poi la parola passa alla ...

AlBano Carrisi e Romina Power - delirio in diretta a 55 passi nel Sole : "Cos'ha fatto quando lei è entrata" : Emozioni forti a 55 passi nel Sole, lo show di Albano Carrisi andato in onda su Canale 5 mercoledì sera (bis il 30 gennaio). Attesissimi i duetti con l'ex moglie Romina Power, che secondo indiscrezioni avrebbe preteso nel contratto l'assenza della seconda moglie del cantante, Loredana Lecciso, effe

Ascolti tv - 55 passi nel sole con Al Bano - Romina e Cristel Carrisi vince su tutti : Canale 5 con “55 passi nel sole”, lo show in due serate di Al Bano e Romina Power presentato dalla figlia Cristel Carrisi (che si è commossa sul palco pensando alla sorella Ylenia) ha conquistato la prima serata di ieri grazie a 3.368.000 telespettatori e uno share del 18,31%. Ascolti tv Prime time Rai1 con la docufiction “Figli del destino“, trasmessa in occasione della Giornata della memoria, ha ottenuto 2.969.000 ...

AlBano Carrisi - la "clausola nel contratto" di Romina : perché Loredana Lecciso non c'era a 55 passi nel Sole : Non si è presentata, Loredana Lecciso. È stata lei, seconda moglie di Albano Carrisi, la grande assente di 55 passi nel Sole, lo show di Canale 5 dedicato ai 55 anni di carriera del cantante di Cellino San Marco. c'era Romina Power, c'erano le figlie Cristel e Jasminei ma non la bionda Loredana, ce

Al Bano e Romina Power trionfano : gli ascolti di 55 Passi nel Sole : 55 Passi nel Sole vince su Rai1 : Al Bano e Romina Power dominano 55 Passi nel Sole, 55 anni di carriera. Mercoledì 23 gennaio è andata in onda la prima delle due serate evento che Canale 5 sta dedicando per celebrare il grande Al Bano Carrisi. Ampio spazio è stato dominato dalle emozioni per i ricordi di più di mezzo secolo di carriera dell’artista di Cellino San Marco. L’intera famiglia Carrisi, compresa Romina Power, ha ripercorso ...

55 passi nel sole : ospiti e anticipazioni con Al Bano e Romina : 55 passi nel sole: ospiti e anticipazioni con Al Bano e Romina ospiti e anticipazioni 55 passi nel sole Al Bano e Romina festeggiano cinquantacinque anni di carriera insieme e, per l’occasione, questa sera e il 30 gennaio andrà in onda il loro spettacolo 55 passi nel sole. L’evento verrà trasmesso in prima serata, su Canale 5, con la partecipazione straordinaria di numerosi ospiti. Primi fra tutti, i Ricchi e Poveri, seguiti ...

AlBano e Romina Power : figli - canzoni e vita privata da ex : Albano e Romina Power: figli, canzoni e vita privata da ex Carriera Albano e Romina Albano e Romina festeggiano ben cinquantacinque anni di vita insieme, seppur altalenanti. Ben nota a tutti è la tragica scomparsa della primogenita, Ylenia, mai più tornata a casa dopo un viaggio negli Stati Uniti. La ragazza, all’epoca, aveva solo 18 anni e il mistero sulla sua sorte, il non sapere la verità, portò il rapporto tra Albano e Romina a ...

