Aeronautica Militare | prorogato fino al 4 febbraio il bando di concorso per l’ammissione

Aeronautica Militare : blockchain e la sfida del cambio di paradigma : Oggi, mercoledì 23 gennaio si è svolto, presso la casa dell’Aviatore, il workshop “Logistica, Aeronautica e oltre”, evento organizzato dal Comando Logistico A.M. in collaborazione con Ernst&Young. Sulla scia di quanto già è avvenuto in passato con “Logistica 4.0” prima e con l’”Airathon” poi, l’Aeronautica Militare si è schierata in prima linea ed ha affrontato, ancora una volta, la sfida imposta dalle nuove complessità e dai cambiamenti ...

Aeronautica Militare - trasportata nella notte una bimba di due anni in imminente pericolo di vita : Si è concluso nella notte di martedì 22 gennaio un trasporto sanitario d’urgenza da Amendola a Pisa a favore di una bambina di soli 2 anni in imminente pericolo di vita. La bimba è stata trasportata assieme ai familiari e ad una equipe medica degli Ospedali Riuniti di Foggia, a bordo di un Falcon 50 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare, atterrato all’aeroporto di Pisa attorno alle 01:15, per essere poi trasferita presso ...

Pitti Uomo 95 – Grandi ospiti sportivi allo stand Aeronautica Militare [GALLERY] : Sempre Grandi ospiti allo stand di Aeronautica Militare della 95ª edizione del Pitti Uomo A Firenze si stanno vivendo 4 giorni dedicati alla moda, allo stile e allo sport. ospiti del brand Aeronautica Militare in questi primi 2 giorni alcuni campioni dello sport: La ns. pluripremiata Nazionale Italiana di Ginnastica Ritmica (da sx Letizia Cicconcelli – Daniela Mogurean – Martina Centofanti – Alessia Maurelli (capitano) ...

Freddo - venti forti e neve fino in pianura : l'avviso dell'Aeronautica Militare : Un'ondata di Freddo sta per colpire l'Italia apportando maltempo, vento forte e nevicate fino a quote pianeggianti sulle regioni adriatiche e al Sud Italia. L'Aeronautica Militare ha emesso un...

Volo salvavita Aeronautica Militare per bimbo di due anni : Non si è fermata neanche per l'ultimo dell'anno l'attività dell'Aeronautica Militare a favore della collettività: un Falcon 50 del 31° Stormo di Ciampino ha raggiunto Reggio Calabria , dove ha ...

Volo d’emergenza dell’Aeronautica Militare da Reggio Calabria a Roma per un bimbo di 2 anni in imminente pericolo di vita nella Notte di San Silvestro : Non si ferma neanche per l’ultimo dell’anno l’attività dell’Aeronautica Militare a favore della collettività: un Falcon 50 del 31° Stormo di Ciampino è in Volo in questo momento verso Reggio Calabria, dove imbarcherà un bambino di due anni in imminente pericolo di vita a causa di una grave insufficienza cardio respiratoria. L’aereo con a bordo il piccolo, accompagnato dalla mamma, dal papà e da un medico, farà successivamente ritorno sullo scalo ...

Meteo Aeronautica Militare 30 giorni : Gennaio 2019 : Rammentiamo che in tutto il Mondo vengono redatte linee di tendenza a 1 mese, analisi sulla tendenza stagionale, ma non solo, anche di un intero anno, pur conoscendo le varie difficoltà e ...

Aeronautica Militare si attrezza per aviolancio piccolo satelliti : Domani, mercoledì 12 dicembre, al Palazzo dell'Aeronautica a Roma, Aeronautica Militare, l'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma, il CIRA, Centro Italiano Ricerche Aerospaziali,, il CNR, ...

Decollo su allarme per due Eurofighter dell'Aeronautica militare : Milano, 5 dic., askanews, - Nella mattinata di mercoledì 5 dicembre 2018 due caccia Eurofighter del 36esimo stormo dell'Aeronautica militare di stanza a Gioia del Colle, Ba, e in servizio di allarme ...

Aeronautica Militare : trasporto sanitario urgente per una neonata di poche ore : Questo pomeriggio, martedì 4 dicembre, una neonata di poche ore, in imminente pericolo di vita, è stata trasportata con la massima urgenza da Cagliari a Roma, a bordo di un aereo Falcon 50 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare. La piccola, protetta da una culla termica e accompagnata da un’equipe medica, è stata poi trasferita in ambulanza per essere immediatamente ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale “Bambino ...

