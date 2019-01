Addio alla maschera di Salvador Dalí ne La Casa di Carta 3? Scoppia la polemica per l’uso

Addio Kaye Ballard - è morta la star della sit com The Mothers-in-Law : L’attrice statunitense Kaye Ballard, interprete di una delle più popolari sit-com degli anni ’60, The Mothers-in-Law, è morta lunedì notte nella sua casa di Rancho Mirage, in California. Aveva 93 anni. Nel corso di una lunga carriera, si era affermata come cantante e comica in teatro, passando poi al cinema e in tv. E proprio sul piccolo schermo tra il 1967 e il ’69 Ballard recitò accanto a Eve Arden, nel ruolo della vicina di ...

Angela Merkel - schiaffo all'Italia : Addio alla missione Sophia : Dopo la fregata Augsburg, nessuna nave della marina tedesca sarà più inviata lungo la costa della Libia. Questo è quanto afferma un portavoce del ministero della Difesa della Germania. Berlino, insomma, sarebbe intenzionata a sospendere la partecipazione all'operazione Sophia, lo spiegamento navale

Morta Gigi Wu : Addio alla scalatrice in bikini diventata famosa sui social : I soccorritori taiwanesi hanno recuperato il corpo di Gigi Wu, soprannominata dai fan ‘bikini climber‘ (la ‘scalatrice in bikini‘). L’atleta sabato aveva usato un telefono satellitare per avvertire gli amici di essere caduta in un burrone nel parco nazionale Yushan di Taiwan e di essersi gravemente ferita. Gli elicotteri di salvataggio hanno faticato a raggiungerla a causa del maltempo e lunedì i soccorritori hanno ...

Addio a Francois Perrot. attore-spalla con Trintignant - Deneuve - Belmondo : L'attore francese Francois Perrot, che ha recitato in circa 150 tra film e telefilm, popolare caratterista e spalla di grandi interpreti, è morto ieri all'età di 94 anni nella sua casa di Livry-Gargan,...

F1 - le rivelazioni di Ricciardo : tutti i retroscena dell’Addio alla Red Bull raccontati dall’australiano : Il driver di Perth ha svelato i motivi che lo hanno spinto a non rinnovare con la Red Bull, trasferendosi così alla Renault Il mancato rinnovo di Ricciardo con la Red Bull aveva spinto numerose scuderie ad iscriversi all’asta per lui, vinta poi con astuzia dalla Renault. Niente da fare invece per la McLaren, arrivata addirittura ad incontrare per ben due volte l’australiano, prima di vedersi rifiutare l’offerta per colpa ...

NBA - Dwyane Wade dice Addio alla sua Chicago : 'Una città diversa da tutto il resto' : Se si pensa al campo e alle imprese sul parquet nell'unica complicata stagione in carriera con la maglia dei Bulls, Dwyane Wade sarebbe passato quasi inosservato nell'ultima partita giocata alla ...

Ricoprono la bara di disegni per dire Addio alla loro amata insegnante : Il giorno della sua morte, ha scritto un’ultima lettera straziante ai suoi allievi: «Cari figli, mi dispiace tanto non poter stare con voi questo Natale. Voglio, però che sappiate che sto riposando in una stanza confortevole e con una vista adorabile e mi sento molto tranquilla. Ma la mia malattia mi ha reso molto stanca e credo che il mio tempo stia per finire. Quindi questo messaggio è il mio modo di dire addio a tutti voi, creature ...

ADRIAN/ Salta lo show per l'Addio di Celentano e Claudia Mori? Il contratto dalla parte del Molleggiato : ADRIAN, Programma a rischio per l'addio di Celentano e Claudia Mori? Ecco i rumors su possibili attriti sul set e a Verona

Luxottica dice Addio alla Borsa di Milano : TeleBorsa, - Il titolo Luxottica si avvia alla fase di delisting da Piazza Affari, mentre la holding EssilorLuxottica sarà quotata alla Borsa di Parigi . Si è chiusa definitivamente, ieri 18 Gennaio ...

MotoGp – Dall’Addio di Lorenzo alla sfida con Valentino Rossi - Dovizioso sincero : “ecco cosa mi mancherà di Jorge” : Andrea Dovizioso alla presentazione della nuova Desmosedici si auspica una stagione migliore rispetto a quella passata: le parole del pilota italiano Dopo tanta attesa, oggi sono state svelate le nuove Desmosedici. alla presentazione del Team Mission Winnow Ducati 2019 hanno presenziato i due piloti ufficiali: Danilo Petrucci ed Andrea Dovizioso. Il pilota di Forlimpopoli, diventato un vero e proprio baluardo della scuderia di Borgo ...

Muore per il dolore 24 ore dopo l’Addio alla moglie. Elsa ed Ermete - insieme fino all'ultimo : Erano trascorse solo 24 ore dalla morte di Elsa, quando Ermete si è spento per un infarto. dopo 64 anni, il cuore dell'uomo non ha retto al dolore per la scomparsa della moglie, con la quale, dal 1952, condivideva la quotidianità. Un amore d'altri tempi quello dei coniugi di Castelletto, in provincia di Genova. È stata lui a notare Elsa - all'epoca 31enne - mentre passeggiava per le strade di Genova. L'ha corteggiarla e ...

Sessant’anni insieme - muore per il dolore ventiquattr’ore dopo l’Addio alla moglie : Elsa Rossi ed Ermete Vicedomini, 97 e 92 anni, sposi dal 1953.Vivevano a Castelletto ma erano originari del quartiere di Rivarolo