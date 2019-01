Accordo tra M5S e Lega Stop di 18 mesi | canoni su 25 volte

Dl Semplificazioni - trovato un Accordo tra M5s e Lega sulle trivelle - Costa : 'Fatto un primo passo per l'ambiente' : Sul dossier trivelle, spiegano, sono stati "salvati i posti di lavoro, è stata garantiti continuità di estrazione e rinnovo delle concessioni in proroga ma - ribadiscono - la politica del no a tutto ...

Dl Semplificazioni - trovato un Accordo tra M5s e Lega sulle trivelle - Costa : 'Fatto un primo passo per l'ambiente' : Sul dossier trivelle, spiegano, sono stati "salvati i posti di lavoro, è stata garantiti continuità di estrazione e rinnovo delle concessioni in proroga ma - ribadiscono - la politica del no a tutto ...

Cgil - la Camusso vuole restare nella segreteria. Traballa l'Accordo per Landini presidente : Frenata in Cgil sull'accordo che voleva Maurizio Landini al vertice del sindacato e Vincenzo Colla vicesegretario generale. L'intesa, che avrebbe evitato la spaccatura della confederazione, presenta ...

Trivelle - Accordo raggiunto tra Lega e M5S : stop per 18 mesi a ricerche di petrolio : accordo raggiunto tra Lega e M5S sulle trivellazioni. Lega soddisfatta: "Salvi i posti di lavoro e garantita la continuità di estrazione e rinnovo concessioni in proroga". Secondo fonti parlamentari i canoni per le concessioni aumentano di 25 volte, ma l'incremento sarebbe ridotto rispetto alla richiesta iniziale del M5S.Continua a leggere

Trivelle - raggiunto l'Accordo tra Lega e M5s - : Il presidente della commissione Lavori pubblici del Senato , M5s, fa sapere che il nodo, inserito nel dl Semplificazioni, è sciolto. Fonti del Carroccio: da parte del Movimento c'è stata un'apertura ...

Trivelle - Accordo tra M5s e LegaStop di 18 mesi - canoni su 25 volte : Previsto uno stop alle ricerche in mare di idrocarburi di 18 mesi e un aumento dei canoni di concessione pari a 25 volte (rispetto alle 35 previste in una bozza precedente di mediazione). Segui su affaritaliani.it

Venezia - a giugno salone nautico anche in laguna. Per gli yacht Accordo tra i tre porti della città storica : Perché, come dice un vecchio proverbio, chi tocca il mare, tocca il mondo'. Nell'ottica di portare a Venezia visitatori provenienti proprio dal mondo della nautica, ovvero i possessori di yacht, a ...

Cosa dobbiamo pensare del nuovo Accordo tra Francia e Germania? : I due paesi hanno firmato un trattato di amicizia che non piace ai nazionalisti, è troppo poco per gli europeisti e preoccupa gli italiani

La Cgil verso l'Accordo tra il movimentismo di Landini e il riformismo di Colla : Dopo una lunga notte di mediazione, in Cgil si va verso l'accordo per Maurizio Landini nuovo segretario generale e Vincenzo Colla vicesegretario. L'assemblea generale, convocata alle 15 di domani, eleggerà il nuovo segretario generale con voto segreto. Landini è sostenuto dal segretario uscente Su

CorSport : “C’è l’Accordo tra il Napoli e Fornals” : Incontro tra Giuntoli e il suo procuratore Come già scritto ieri sera, è Pablo Fornals il nome nuovo del centrocampo del Napoli. Soprattutto se, come pare, dovesse andare in porto per Allan al Psg. Oggi il Corriere dello Sport scrive che c’è l’accordo tra il giocatore e il Napoli e che il club deve solo pagare la clausola rescissoria al Villarreal. Il quotidiano parla di clausola di 28 milioni. Potrebbe essere di 30. Siamo lì. Le ...