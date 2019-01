“7 Rings” di Ariana Grande è il video con il miglior debutto su YouTube da inizio 2019 a

Ariana Grande : la nuova regina del pop mondiale ritorna con il nuovo singolo “7 Rings” : Sarà disponibile in rotazione radiofonica da venerdì 25 gennaio “7 Rings”, il nuovo singolo di Ariana Grande. Il pezzo ha raggiunto più di 35,5 milioni di stream su Spotify raggiungendo la #1 della classifica Top50 Global e la #6 della Top50 Italia. Ariana Grande ha alle spalle un anno ricco di successi. L’album “Sweetener”, pubblicato ad agosto 2018, ha raggiunto la #1 nella classifica degli album più venduti in Italia, è salito in vetta nella ...

Ariana Grande è stata accusata da una collega di aver copiato "7 Rings" : ecco chi è : Qui puoi ascoltare le due canzoni a confronto

“7 Rings” - nel nuovo singolo Ariana Grande tra amiche e champagne : Dopo il successo di "Thank You, Next", è arrivato in digitale e nelle piattaforme streaming il nuovo singolo di Ariana Grande, "7 Rings", accompagnato da un video che in poche ore ha ottenuto oltre 3 milioni di visualizzazioni. Nel brano, in radio dal 25 gennaio, la popstar dichiara di non aver timore di spendere troppo per divertirsi e circondarsi di oggetti di lusso, e nel video fa festa con altre ragazze in una villa completamente rosa, ...

Ariana Grande : ecco chi sono le amiche protagoniste di "7 Rings" : Un inno all'amicizia <3

Sentire Ariana Grande rappare nel nuovo singolo "7 Rings" ti svolterà la giornata : #QUEEN

Ariana Grande : tutte le anticipazioni del videoclip del nuovo singolo "7 Rings" : Take a look ;)

Ariana Grande : la preview del nuovo singolo "7 Rings" ti farà impazzire : In uscita questo venerdì