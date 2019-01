﻿Julen Rossello ultime news | situazione disperata “conto alla rovescia” diretta

termometropolitico

: Julen Rossello caduto nel pozzo in Spagna, il salvataggio. Streaming live - infoitestero : Julen Rossello caduto nel pozzo in Spagna, il salvataggio. Streaming live - YouFilmsit : Dalla Spagna arrivano aggiornamenti sul piccolo Julen Rossello, il bimbo caduto in un pozzo nei dintorni di Malaga.… - infoitinterno : Julen Rossello, i minatori nel pozzo per tirarlo fuori -

(Di giovedì 24 gennaio 2019) JulenMolti italiani leggendo la storia del piccolo bimbo spagnolo, di 2 anni, Julenstanno rivivendo il dramma del piccolo Alfredino che nel 1981 ha tenuto l’intero Paese col fiato sospeso sino al tragico epilogo.Julen, dal 13 gennaio in poi In questo caso la storia ha luogo in Spagna. In particolare a Totalàn, nei pressi di Malaga. Dove un bimbo di 2 anni è caduto in pozzo domenica 13 gennaio 2019 mentre era in compagnia dei genitori per un pranzo in campagna. Non si conoscono bene le dinamiche dell’incidente. Certe ed evidenti sono state invece le difficoltà a cui si è andati incontro per recuperare e mettere in sicurezza la vita del bambino.Julen, le difficoltà dei soccorsi Il primo motivo è la difficoltà a localizzare con esattezza il piccolo ...