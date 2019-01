Zona industriale Ragusa | il Comune a fianco delle imprese

Zona industriale Ragusa e sicurezza - vertice in Prefettura : vertice in Prefettura ieri a Ragusa per parlare di sicurezza nella Zona industriale. Il Prefetto ha invitato le parti ad accelerare gli interventi

Episodi delinquenziali Zona industriale Ragusa - interviene la Cna : Anche la Cna di Ragusa interviene sulla sicurezza della zona industriale di Ragusa. Tiralosi e Caldarera chiedono maggiori controlli

Crolla produzione industriale EuroZona : -1 - 7% a novembre. S&P : governo ottimista su crescita Italia : Per avere un'idea più chiara dell'andamento attuale e prospettico dell'economia, è stato aggiunto in un incontro con la stampa, sarà importante vedere i dati sulla produzione industriale di dicembre ...

Brusco calo della produzione industriale nell'EuroZona : -1 - 7% a novembre/ UE - giù le Borse : rischio recessione : Brusco calo della produzione industriale nell'Eurozona a novembre: -1,7%: Borse giù in tutti i Paesi dell'UE, rischio di recessione tecnica

Crolla la produzione industriale nell’EuroZona - a novembre -1 - 7% : La produzione industriale dell’Eurozona ha registrato una brusca caduta: a novembre è scesa dell’1,7 per cento rispetto al mese precedente ed è diminuita dell’1,3% nell’Europa a 28. Lo rende noto Eurostat, ricordando che in ottobre la produzione industriale era cresciuta dello 0,1 per cento in entrambe le aree. Su base annuale è Crollata del 3,3 pe...

Crolla produzione industriale EuroZona : 13.33 La produzione industriale dell'Eurozona ha registrato a novembre una brusca caduta dell'1,7% rispetto al mese precedente ed è diminuita dell'1,3% nella Ue. Lo rende noto Eurostat ricordando che in ottobre la produzione industriale era cresciuta dello 0,1% in entrambe le aree. Rispetto a novembre del 2017 la produzione industriale è scesa del 3,3% nell'area euro e del 2,2% nell'Unione europea.

Crolla la produzione industriale nell'EuroZona - a novembre -1 - 7% : La produzione industriale dell'Eurozona ha registrato una brusca caduta: a novembre è scesa dell'1,7 per cento rispetto al mese precedente ed è diminuita dell'1,3% nell'Europa a 28. Lo rende noto ...

EuroZona - crolla la produzione industriale. Peggio delle attese : Si contrae la produzione industriale dell'Eurozona a novembre. Secondo quanto riportato dall' Istituto di Statistica dell'Unione Europea, Eurostat,, l'output ha registrato un calo mensile dell'1,7% ...

Nella Zona industriale un impianto che trasforma il rifiuto in biometano e compost : al via la fase autorizzatoria : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori ...