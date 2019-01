Volley femminile | Champions League 2019 | Scandicci continua a volare | asfaltato lo

Volley femminile - Challenge Cup 2019 : Monza vola ai quarti di finale - sconfitto il Gent in casa : Monza si è qualificata ai quarti di finale della Challenge Cup 2019 di Volley femminile, la terza competizione europea per importanza. Le brianzole hanno sconfitto il VDK Bank Gent per 3-2 (25-19; 25-13; 24-26; 19-25; 15-7) nel ritorno degli ottavi di finale e possono fare festa dopo che avevano già vinto l’incontro d’andata per 3-0. Alle brianzole bastava vincere due set per ottenere il passaggio del turno, il Saugella ha dominato i ...

Tabellone Europei Volley femminile 2019 : gli accoppiamenti ed i possibili incroci dai gironi alla finale : Il sorteggio di Istanbul ha svelato la composizione dei quattro gruppi da sei formazioni ciascuno che saranno protagonisti agli Europei 2019 di volley femminile in programma dal 23 agosto all’8 settembre. La rassegna continentale si disputerà in ben quattro Paesi e vedrà la partecipazioni di 24 Nazionali per la prima volta nella storia: un torneo monstre che si preannuncia particolarmente combattuto e avvincente, anche se alcune squadre ...

Calendario Europei Volley femminile 2019 : date - orari e tv di tutte le partite. Il programma completo : Gli Europei 2019 di volley femminile si disputeranno in Turchia, Polonia, Ungheria, Slovacchia dal 23 agosto all’8 settembre. Per la prima volta nella storia, la rassegna continentale si svolgerà in quattro Paesi e con la partecipazione di addirittura 24 Nazionali che sono state suddivise in quattro gironi da sei squadre ciascuno. Le prime quattro classificate di ogni gruppo si qualificheranno agli ottavi di finale dove inizierà la fase a ...

Volley femminile - Europei 2019 : le avversarie dell’Italia ai raggi X. Il possibile cammino delle azzurre : L’Italia è stata abbastanza fortunata nel sorteggio degli Europei 2019 di Volley femminile che si disputeranno dal 23 agosto all’8 settembre, cioè tre settimane dopo il torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’obiettivo stagionale della nostra Nazionale sarà ovviamente quello di staccare il pass per i Giochi (giocheremo dal 2 al 4 agosto contro Olanda, Belgio, Kenya probabilmente in casa) ma sicuramente ci ...

Volley femminile - Sorteggio Europei 2019 : l’Italia evita le big - azzurre in Polonia contro le biancorosse e il Belgio : A Istanbul (Turchia) sono stati sorteggiati i gironi degli Europei 2019 di Volley femminile che andranno in scena dal 23 agosto all’8 settembre. La rassegna continentale, per la prima volta nella storia, prevede la partecipazione di 24 Nazionali e sarà organizzata in quattro Paesi (Turchia, Paesi Bassi, Ungheria, Slovacchia): sono stati formati quattro gruppi da sei squadre ciascuno, le prime quattro classificate di ogni girone si ...

Volley femminile - Sorteggio Europei 2019 : orario d’inizio e come vederlo in tv e streaming : Oggi mercoledì 23 gennaio (ore 12.00) si svolge il Sorteggio degli Europei 2019 di Volley femminile, a Istanbul (Turchia) verranno formati i quattro gironi da sei squadre ciascuno che daranno vita alla rassegna continentale in programma dal 23 agosto all’8 settembre. Si giocherà in Turchia, Polonia, Slovacchia, Ungheria: ogni Nazione ospiterà un gruppo, le prime quattro classificate di ogni raggruppamento si qualificheranno agli ottavi di ...

Volley femminile - Sorteggio Europei 2019 : le fasce e le possibili avversarie dell’Italia. Azzurre - rischio Turchia : Oggi mercoledì 23 gennaio (ore 12.00) si svolge il Sorteggio degli Europei 2019 di Volley femminile. A Istanbul (Turchia) verranno composti quattro gironi da sei squadre ciascuno in vita della rassegna continentale che andrà in scena dal 23 agosto all’8 settembre in Turchia, Slovacchia, Ungheria, Polonia. Le 24 Nazionali partecipanti sono state suddivise in sei fasce, in ogni gruppo finirà una formazione per fascia. L’Italia attende ...

Volley : Champions Femminile - Novara espugna il campo di Cannes : LA CRONACA DEL MATCH - Marchesi si affida all'ex Signorile in regia e Helic opposta, Bauer e Kloster al centro, Cazaute e Holzer in banda e Carocci libero; Igor in campo con Egonu opposta a Carlini, ...

Volley femminile - Champions League. Tutto facile per Novara : espugnata Cannes (3-0) : L’obiettivo era vincere, magari in fretta, per iniziare a concentrarsi sul big match di sabato contro Conegliano. Obiettivo centrato per la Igor Gorgonzola Novara che concede il tris di vittorie nel girone preliminare di Champions League espugnando con un secco 3-0 il campo del Cannes di Signorile e Carocci in campo e di Marchesi in panchina. Poco più di un’ora ha impiegato la squadra di Barbolini ad avere ragione delle francesi che ...

Volley femminile - Champions League 2019 : Conegliano passeggia a Lodz! Le Pantere tornano in lotta per la prima posizione : Pronto riscatto per l’Imoco Volley Conegliano nella terza giornata della fase a gironi della Champions League 2018-2019 di Volley femminile. Le ragazze di Daniele Santarelli vincono sul campo della formazione polacca del LKS Commercecon Lodz con un netto 3-0 (25-20, 25-15, 25-17) e salgono momentaneamente in testa al gruppo D, in attesa della sfida di domani tra Scandicci e Schwerin. La squadra veneta torna in lotta per la prima posizione ...

Volley : Challenge Cup Femminile - Monza si gioca i Quarti nel ritorno col Gent : Monza- Appuntamento di grande importanza per la Saugella Monza che, domani alle 19.00 davanti al pubblico della Candy Arena, possono accedere per la prima volta ai Quarti di una competizione Europea. ...

Coppa Italia Volley femminile 2019 : tabellone Final Four. Date - programma - orari e tv : Novara-Busto e Conegliano-Scandicci : Nel weekend del 2-3 febbraio si disputerà la Final Four della Coppa Italia 2019 di volley femminile, il palcoscenico dell’evento sarà l‘AGSM Forum di Verona. Le migliori quattro formazioni della Serie A1 si sono qualificate all’appuntamento vincendo agevolmente i propri quarti di Finale dunque ci aspettano delle semiFinali particolarmente accese e vibranti, si giocheranno delle partite da dentro o fuori in cui può succedere di ...

Volley femminile - Coppa Italia 2019 : Busto Arsizio regola Casalmaggiore e vola alla Final Four : Busto Arsizio si è qualificata alla Final Four della Coppa Italia 2019 di Volley femminile che andrà in scena il 2-3 febbraio a Verona. Le Farfalle hanno staccato il pass grazie alla vittoria contro Casalmaggiore per 3-1 (15-25; 25-19; 25-22; 25-18) nel ritorno dei quarti di Finale: le biancorosse si sono imposte autorevolmente al PalaYamamay replicando il risultato dell’incontro d’andata e in semiFinale affronteranno Novara ...

Volley femminile - Champions League 2019 : Scandicci-Schwerin. Data - programma - orario d’inizio e tv : Mercoledì 23 gennaio (ore 20.30) si giocherà Scandicci-Schwerin, match valido per la terza giornata della Champions League 2019 di Volley femminile. Si torna a giocare in Europa dopo la lunga sosta invernale, siamo già a un crocevia importante per le sorti della Pool D: le toscane hanno si trovano al comando del girone dopo aver vinto contro il Lodz e si troveranno di fronte le tedesche che sono invece reduci dal clamoroso successo contro ...