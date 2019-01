Volley | Challenge Cup Femminile | Monza ai Quarti | battuto il Gent anche al ritorno

Volley femminile - Challenge Cup 2019 : Monza vola ai quarti di finale - sconfitto il Gent in casa : Monza si è qualificata ai quarti di finale della Challenge Cup 2019 di Volley femminile, la terza competizione europea per importanza. Le brianzole hanno sconfitto il VDK Bank Gent per 3-2 (25-19; 25-13; 24-26; 19-25; 15-7) nel ritorno degli ottavi di finale e possono fare festa dopo che avevano già vinto l’incontro d’andata per 3-0. Alle brianzole bastava vincere due set per ottenere il passaggio del turno, il Saugella ha dominato i ...

Volley : Challenge Cup Femminile - Monza si gioca i Quarti nel ritorno col Gent : Monza- Appuntamento di grande importanza per la Saugella Monza che, domani alle 19.00 davanti al pubblico della Candy Arena, possono accedere per la prima volta ai Quarti di una competizione Europea. ...

Volley : Challenge Cup - Monza vola ai quarti di finale : LA CRONACA DEL MATCH- La Vero Volley Monza parte forte con le giocate centrali di Yosifov, ben servito da Orduna , 5-3, . La Stella Rossa reagisce con Dodic, 6-5, ma sono ancora i monzesi a sembrare ...

Volley - Challenge Cup 2019 : Monza sconfigge la Stella Rossa e vola ai quarti di finale : Monza ha sconfitto la Stella Rossa Belgrado per 3-1 (25-20; 25-27; 25-19; 25-20) e si è qualificata ai quarti di finale della Challenge Cup 2019 di Volley maschile, la terza competizione europea per importanza. I brianzoli hanno bissato agevolmente il successo dell’andata e hanno festeggiato di fronte al proprio pubblico della Candy Arena, conquistando meritatamente il passaggio del turno: ora i ragazzi di coach Fabio Soli se la dovranno ...

Volley femminile - Challenge Cup 2019 : Monza regola il Gent e si avvicina ai quarti di finale : Monza non si ferma più in Europa e sconfigge il Gent con un rapido 3-0 (25-15; 25-20; 25-23) nell’andata degli ottavi di finale della Challenge Cup 2018-2019 di Volley femminile, la terza competizione continentale per importanza. Le brianzole hanno ipotecato la qualificazione al prossimo turno, per volare ai quarti di finale bisognerà vincere almeno due set nel ritorno in programma alla Candy Arena dopo le festività natalizie. Le ragazze ...

Volley : Challenge Cup - Monza domina sul campo della Stella Rossa : BELGRADO, SERBIA, - Impresa della Vero Volley Monza sul campo dell' Ustanova Sportski Centar 'Vozdovac' contro la Stella Rossa di Belgrado nel match d'andata degli ottavi di Challenge Cup . I ...

Volley - Challenge Cup 2019 : Monza liquida la Stella Rossa a Belgrado - quarti di finale a un passo : Monza non fa sconti a nessuno e sconfigge la Stella Rossa Belgrado per 3-0 (25-17; 25-20; 25-18) nell’andata degli ottavi di finale della Challenge Cup 2018-2019 di Volley maschile, la terza competizione continentale per importanza. I brianzoli si sono imposti nella capitale serba con estrema autorevolezza, all’Ustanova Sportski Center non c’è mai stata storia e i ragazzi di coach Fabio Soli hanno dominato in lungo e in largo ...

Volley : Challenge Cup - Monza sfida la Stella Rossa negli ottavi : Monza- Esordio in Europa bagnato di soddisfazioni per la Vero Volley Monza , reduce dalla bella vittoria in Campionato contro l'Emma Villas Siena, che ha superato senza intoppi i Sedicesimi di Finale ...

Volley - Challenge Cup 2019 : Monza sbriga la pratica Parnu e passa agli ottavi di finale : Monza non ha avuto alcun problema a liquidare il Parnu con un secco 3-0 (25-21; 25-22; 25-19) nel ritorno dei sedicesimi di finale e a qualificarsi così per gli ottavi di finale della Challenge Cup 2018-2019, la terza competizione europea per importanza. I brianzoli sono stati praticamente perfetti alla Candy Arena e hanno così sbrigato la pratica estone in appena 71 minuti di gioco, replicando il risultato dell’andata e garantendosi il ...

Volley - Challenge Cup 2019 : oggi Monza-Parnu - ritorno 16esimi di finale. Programma - orario d’inizio e tv : oggi mercoledì 5 dicembre (ore 20.00) si gioca Monza-Parnu, ritorno dei sedicesimi di finale della Challenge Cup 2018-2019 di Volley maschile, la terza competizione continentale per importanza. I brianzoli affronteranno la compagine estone dopo la vittoria ottenuta all’andata per 3-0: ai ragazzi di coach Soli basterà conquistare due set per ottenere la qualificazione agli ottavi di finale, un obiettivo assolutamente alla portata di questa ...

Volley femminile - Challenge Cup 2019 : Monza vola agli ottavi di finale - ampio turnover e Perg sconfitto : Monza vola agli ottavi di finale della Challenge Cup 2018-2019 di Volley femminile, terza competizione europea per importanza. Il Saugella ha sconfitto il Prinz Perg per 3-0 (25-17; 25-14; 25-18) nel ritorno dei sedicesimi di finale, replicando così il successo dell’andata e staccando agevolmente il pass per il prossimo turno dove se la vedranno contro le vincenti di Gent-Pihtipudas (domani le belghe partiranno dal 3-2 della scorsa ...

Volley – Challenge Cup : esordio con vittoria per il Saugella Monza : Challenge Cup: Saugella Team Monza vincente all’esordio europeo, 3-0 sul campo di Perg Il Saugella Team Monza bagna con una splendida vittoria il suo esordio assoluto nelle competizioni internazionali: nell’andata dei sedicesimi di finale di Challenge Cup, la squadra lombarda si impone con un netto 0-3 (19-25, 23-25, 20-25) in Austria, sul campo del Prinz Brunnenbau Volleys Perg. In formazione rimaneggiata dalle assenze di ...

Volley femminile - Challenge Cup 2019 : Monza - esordio vincente. Ampio turnover - battuto il Perg : Grande giornata per Monza che, dopo il successo degli uomini sul campo del Parnu, festeggia anche con le ragazze: il Saugella espugna il campo del Perg per 3-0 (25-19; 25-23; 25-20) nell’andata dei 16esimi di finale della Challenge Cup 2018-2019, la terza competizione europea per importanza. Le brianzole facevano il proprio esordio assoluto in Europa ma non hanno tremato e sono riuscite a sconfiggere la formazione austriaca: ora per volare ...

Volley - Challenge Cup 2019 : Monza espugna il campo del Parnu nell’andata dei 16esimi di finale : Monza incomincia alla grande il proprio cammino in Europa e si impone con un rotondo 3-0 (30-28; 25-18; 25-21) sul campo del Parnu VK nell’andata dei 16esimi di finale della Challenge Cup 2018-2019 di Volley maschile, la terza competizione continentale per importanza. I brianzoli hanno sofferto solo nel primo set contro i modesti estoni pagando anche l’emozione della prima volta, poi si sono ben distesi e hanno portato a casa il ...