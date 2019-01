Vivi si muore | 1999-2019 è la raccolta di Zen Circus per Sanremo 2019 | annunciato anche

optimaitalia

: Vivi si muore: 1999-2019 è la raccolta di @zencircus per #Sanremo2019, annunciato anche l'instore tour… - OptiMagazine : Vivi si muore: 1999-2019 è la raccolta di @zencircus per #Sanremo2019, annunciato anche l'instore tour… -

(Di mercoledì 23 gennaio 2019)Ladi Zenperarriva a 20 anni dal debutto del collettivo pisano e che sarà sul palco del Teatro Ariston con il brano La Festa. Il titolo scelto per lasie conterrà, oltre al brano diun altro inedito che hanno voluto intitolare L'amore è una dittatura. L'album sarà sul mercato con 17 brani. Per la presentazione dell'album sono già in programma diversi instore a cominciare da quello dell'11 febbraio alla Feltrinelli di Milano di Piazza Piemonte, quindi Bologna, Firenze e Roma nei giorni successivi. Qui di seguito, tutti i dettagli sugli showcase che terranno gli Zenper la promozione dellache hanno pensato per i primi 20 anni di carriera. 11 febbraio: MILANO - Feltrinelli Piazza Piemonte, ore 18.3012 febbraio: BOLOGNA - Feltrinelli Piazza Ravegnana, ore 18.0013 febbraio: ...