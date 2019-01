Vittorio Sgarbi soccorre 4 ragazze rimaste senza benzina a Taranto Il video - Sky TG24

Vittorio Sgarbi contro Valentina Nappi che ha attaccato Salvini : 'Fatti i c***i tuoi' : Nel corso delle ultime settimane si è discusso molto in merito ad uno scottante messaggio mediatico lanciato dall'attrice a luci rosse Valentina Nappi, che ha dichiarato di sentirsi culturalmente stuprata dalle ideologie politiche rappresentate in Italia dal leader della Lega, Matteo Salvini. L'attrice a luci rosse ha manifestato tutto il suo disappunto contro il ministro dell'interno, postando online uno stato, nel quale la giovane ha ...

Vittorio Sgarbi : figli - età e fidanzata. Chi è il critico d’arte : Vittorio Sgarbi: figli, età e fidanzata. Chi è il critico d’arte Vita privata Vittorio Sgarbi e carriera Vittorio Sgarbi è uno dei critici d’arte più conosciuti dal pubblico italiano, famoso soprattutto grazie alle sue colorite apparizioni televisive. La vita privata di Vittorio Sgarbi Vittorio Umberto Antonio Maria Sbarbi nasce a Ferrara l’8 maggio 1952. È figlio di due farmacisti, dopo il diploma ottiene la laurea in filosofia e si ...

Duello epico : Vittorio Sgarbi brutale con Valentina Nappi : "Fa la pornostar e allora parli di ca**i! Si intende solo di quello" è l'invettiva di Vittorio Sgarbi contro Valentina Nappi a Stasera Italia, l'approfondimento politico a cura della redazione del TG4 ...

Cesare Battisti - Vittorio Sgarbi spiazza l'Italia : "Perché conveniva lasciarlo in Sud America" : "Io sono per la latitanza". Vittorio Sgarbi non usa mezzi termini per dire la sua su Cesare Battisti. L'ex latitante terrorista "costa alle casse dello Stato 300 euro al giorno", scrive parlamentare di Forza Italia su Twitter, "adesso dobbiamo dargli un tetto e garantirgli il vitto. La vera condanna

Pomeriggio 5 - Vittorio Sgarbi attacca Yann Moix che critica le donne 50enni : 'uno st****o' : Dalla Francia all'Italia è esplosa una vera e propria polemica, legata ad alcune piccanti dichiarazioni rilasciate dal regista, attore e conduttore televisivo francese, Yann Moix, sul conto delle donne 50enni. Nello specifico, ha dichiarato, nel corso di una sua recente intervista rilasciata al settimanale di cronaca rosa 'Marie Claire', che non sarebbe in grado di amare una donna che ha raggiunto la soglia dei cinquant'anni. Dichiarazioni alle ...

Ferrara - Vittorio Sgarbi ha ragione : il Palazzo dei Diamanti non va ampliato : Ha ragione Vittorio Sgarbi: Palazzo dei Diamanti, primo Palazzo del Rinascimento in Italia, capolavoro di Biagio Rossetti, non si tocca. La sua petizione contro il progetto che si è aggiudicato il concorso internazionale per l’ampliamento degli spazi espositivi di Palazzo dei Diamanti (del raggruppamento “3ti progetti”) ha prodotto delle reazioni dicotomiche e contrapposte. Talvolta di aperta idiosincrasia. È singolare che ...

La pupa e il secchione - Vittorio Sgarbi in trasmissione : lui il nuovo re del trash : Vittorio Sgarbi è stato confermato tra i protagonisti della nuova stagione della pupa e il secchione, che inizierà il 21 marzo su Italia1. Non ci sarà invece Simona Ventura, assicura Italia Oggi, che passerà alla conduzione di The Voice su Rai2. Sgarbi era già stato presenza fissa alla pupa e il sec

Vittorio Sgarbi con la sigaretta in bocca a Quarta Repubblica : "Sono a casa mia!" (VIDEO) : Vittorio Sgarbi ancora una volta fa centro ne combina un'altra delle sue. Ospite in collegamento a Quarta Repubblica il critico d'arte ha sfoggiato un'altra delle provocazioni da aggiungere alla lista.Al termine di un servizio che riguarda il tema l'integrazione degli immigrati nel nostro paese, Sgarbi mette in bocca una sigaretta pronta ad essere accesa. Nicola Porro coglie Sgarbi in flagrante fermandolo sull'istante: "Vittorio togli quella ...

Otto e Mezzo - Lilli Gruber contro Vittorio Sgarbi : bomba su Silvio Berlusconi : Volano stracci a Otto e Mezzo di Lilli Gruber tra la conduttrice e Vittorio Sgarbi. Nel salottino di La7 si parlava della Rai e del Festival di Sanremo, nel dettaglio dell'attacco di Claudio Baglioni alle politiche del governo sull'immigrazione. Sgarbi, parlando delle reazioni dei partiti di governo

Vittorio Sgarbi commosso : 'Fummo contrapposti - oggi lo rimpiango'. Il leghista scomparso che lo fa crollare : Tutto il mondo del Carroccio piange la sua scomparsa. Per il governatore del Veneto Luca Zaia Boso 'rappresentava lo spirito della Lega della prima ora, e si era sempre battuto per un Trentino ...

Vittorio Sgarbi infuriato con Yann Moix : “Le 50enni non sono scopa****? Questo è un stronzo e un cornuto. Non capisce la pienezza di una donna tra i 35 e i 55 anni” : “Le 50enni per me sono invisibili, preferisco i corpi della donne giovani, tutto qua. Punto. Il corpo di una donna di 25 anni è straordinario, quello di una donna di 50 anni non lo è affatto”. A parlare così al mensile Marie Claire è stato lo scrittore francese Yann Moix. Parole, queste, che non sono piaciute affatto a Vittorio Sgarbi. Intervenuto durante il programma La Zanzara su Radio24, Sgarbi non ha usato, come al solito, mezze misure: ...

Ferrara - Vittorio e Elisabetta Sgarbi contro l'ampliamento di Palazzo dei Diamanti : Inizia così la lettera-petizione firmata da Vittorio Sgarbi, insieme alla sorella Elisabetta, e sottoscritta dalla Fondazione Cavallini Sgarbi insieme a diversi esponenti del mondo culturale e ...

Vittorio Sgarbi indignato : “Di Battista - un padre che sfrutta suo figlio!” : Vittorio Sgarbi mostra tutta la sua indignazione nei confronti di Alessandro Di Battista Vittorio Sgarbi va all’attacco di Alessandro Di Battista. “In qualunque momento esibisce suo figlio lo fa perché gli vuole bene o perché approfitta di lui che non può reagire?”, dice il critico d’arte in un video postato sulla sua pagina Facebook. “E’ giusto – chiede poi – che un padre utilizzi un figlio per ...

Vittorio Sgarbi - il discorso che massacra Di Maio e di Battista : "Morirete giovani" : Nel clima già tesissimo alla Camera per la discussione sulla legge di Bilancio, l'intervento di Vittorio Sgarbi ha infiammato gli animi con un durissimo attacco diretto al governo. Il critico, intervenuto a titolo personale, non ha risparmiato i grillini dell'esecutivo, tirando in ballo Luigi Di Mai