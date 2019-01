Verso la chiusura il Cara di Castelnuovo di Porto | continuano i trasferimenti

Blastingnews

(Di mercoledì 23 gennaio 2019) Dopo un mese dalla conversione in legge del Decreto Sicurezza, arrivano le prime conseguenze relative all’immigrazione e all’accoglienza. È cominciato in questi giorni il trasferimento dei migranti alloggiati alle porte di Roma, presso ildidi. Le operazioni di smantellamento sono cominciate nella giornata di ieri e continueranno fino alladefinitiva della struttura, prevista per la fine del mese. Un altro gruppo di 75 persone partirà nella mattinata di oggi, ma non è stata ancora comunicata la loro destinazione. Ladel centro romano avrà come conseguenza il risparmio di circa un milione di euro all'anno di affitto, ed era già programmata nell'ambito dello svuotamento dei grandi centri di accoglienza.Ildidi, attivo da oltre 10 anni, in passato aveva ospitato fino a 1000 persone, operando attraprogetti di ...