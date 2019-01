Venezuela | Usa e Paesi Sudamerica riconoscono Guaidó presidente Migliaia in piazza | 9

Venezuela - Guaidó si proclama presidente. Usa - Canada e Paesi sudamericani lo riconoscono : Il ministro della Difesa, Vladimir Padrino, ha dichiarato che le forze armate disconoscono Juan Guaidó che si è autoproclamato presidente Economia in ginocchio L'economia del Venezuela è in caduta ...

Venezuela - Guaidó si proclama presidente. Usa - Canada e Paesi sudamericani lo riconoscono : Sempre più in bilico il regime di Maduro dopo che il leader dell’opposizione si è autoproclamato presidente ed è stato riconosciuto dal governo Usa e da tutti i Governi dell’America latina (con l’eccezione del Messico). Anche il Canada pronto a riconoscere il nuovo presidente. La polizia lancia gas lacrimogeni sulla folla...

Venezuela - Maduro taglia relazioni Usa : 22.20 "Concedo 72 ore ai diplomatici Usa perchè lascino il Paese". Così il presidente Venezuelano Maduro reagisce all' appoggio dato da Trump al leader dell' opposizione Guaido', autoproclamatosi Presidente del Paese sudamericano. "Dispongo di interrompere le relazioni diplomatiche e commerciali con il governo imperialista" di Washington, ha aggiunto. E ai suoi sostenitori accorsi a Palazzo Miraflores:"Siamo la maggioranza, siamo il popolo di ...

Venezuela - Maduro giura e attacca Usa ed Europa : Come aveva promesso di voler fare 'contro venti e maree', il presidente Nicolás Maduro ha giurato oggi a Caracas per un secondo mandato di sei anni , 2019-2025, nelle mani del presidente del Tribunale ...

Venezuela - 'Usa promuove colpo di Stato' : ANSA, - CARACAS, 6 DIC - Il Venezuela ha denunciato oggi l'esistenza di un tentativo degli Stati Uniti di realizzare un colpo di Stato contro il governo costituzionale e democratico del presidente ...

Venezuela - Maduro contro Usa : 'In caso di invasione popolo armato di fucile' : Ma il Venezuela può contare anche sulla più ampia riserva di petrolio al mondo e per uscire dalla crisi il governo Maduro ha puntato proprio sull'oro nero lanciando a febbraio una criptovaluta ...

Venezuela reagisce a dichiarazioni USA dopo incidente con navi Exxon Mobil - : Il Venezuela ritiene che i commenti americani sulla situazione relativa alle navi di Exxon Mobil siano sfacciati, si afferma in un comunicato del ministero degli Esteri del Paese sudamericano. In ...