Venezuela | Usa e Paesi Sudamerica riconoscono Guaidó presidente Ma Maduro attacca Trump

ilmessaggero

: Venezuela: Maduro rompe le relazioni diplomatiche con gli USA - swan92678832 : Venezuela: Maduro rompe le relazioni diplomatiche con gli USA - Presidium__ : Venezuela: Maduro rompe le relazioni diplomatiche con gli USA - montacarichi : VENEZUELA. CRIMINALE SOSTEGNO USA A GOLPE, SOSTENIAMO PRESIDENTE MADURO -

(Di mercoledì 23 gennaio 2019) «Sì, se puede». L'urlo di obamiana memoria, quel 'Yes we can' che nel 2008 portò l'exdegli Stati Uniti al trionfo, si leva altissimo su Plaza...