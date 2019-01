Venezuela | Trump e i Paesi del Sudamerica riconoscono Guaidó presidente Maduro | «Colpo

Venezuela - Juan Guaidó si autoproclama presidente ad interim. Trump lo riconosce e Maduro : “Ci difenderemo a ogni costo” : Venezuela nel caos. Juan Guaidó, capo dell’assemblea nazionale di Caracas, il parlamento dominato dall’opposizione, si è proclamato presidente ad interim in attesa di nuove elezioni ed è stato immediatamente riconosciuto dagli Stati Uniti e da Luis Almagro, il segretario generale dell’Organizzazione degli Stati americani che riunisce 35 Paesi delle Americhe. Il riconoscimento è arrivato in particolare da Brasile, Perù, Ecuador, Costa Rica, ...

Guaidó si dichiara presidente pro tempore del Venezuela. Con il sostegno di Trump. Maduro non si arrende : «Sì, se puede». L’urlo di obamiana memoria, quel «Yes we can» che nel 2008 portò l’ex presidente degli Stati Uniti al trionfo, si leva altissimo su plaza Venezuela, il cuore di Caracas. Sono decine di migliaia le persone che ascoltano il capo dell’opposizione e leader dell’Assemblea nazionale Juan Guaidó giurare sulla costituzione, autoproclamandos...

Trump spinge il regime change in Venezuela che i nostri populisti non si spiegano : New York. È molto probabile che oltre al sostegno pubblico dato dall’Amministrazione Trump alla svolta politica in Venezuela – dove il capo dell’opposizione Juan Guaidó si è dichiarato presidente al posto del dittatore Nicolas Maduro – ci sia anche un accordo più fattivo e discreto e contatti molto

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha riconosciuto Juan Guaidó come presidente ad interim del Venezuela : Il 23 gennaio il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di riconoscere ufficialmente Juan Guaidó come presidente ad interim del Venezuela, e di considerare il regime di Maduro illegittimo. Trump è il primo leader mondiale a riconoscere Guaidó come

Guaidó si dichiara presidente pro tempore del Venezuela. Con il sostegno di Trump : Il presidente dell’Assemblea nazionale del Venezuela, Juan Guaidó, si è autoproclamato «presidente pro tempore» del Paese. E subito è arrivato il sostegno di Donald Trump che ne ha riconosciuto l’autorità e ha lanciato un appello a tutte le capitali occidentali a seguire il suo esempio e a rinnegare il governo di Nicolas Maduro. Per l’inquilino del...

Venezuela - Guaidó si riproclama presidente ad interim e Trump ne riconosce il mandato : accaduto di nuovo. E a distanza di una decina di giorni. Juan Guaido , presidente dell' Assemblea nazionale del Venezuela , organo controllato dall'opposizione, si è autoproclamato presidente ad ...