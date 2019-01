Venezuela nel caos | Trump riconosce il presidente dissidente

? Venezuela nel caos - Guaido si proclama presidente. Trump lo riconosce per primo : Il Venezuela è nel caos . Juan Guaido , capo dell'Assemblea Nazionale di Caracas, il parlamento dominato dall'opposizione e dichiarato nei giorni scorsi "illegittimo" dal...

Venezuela nel caos - Guaido si proclama presidente. Trump lo riconosce per primo : Il Venezuela è nel caos . Juan Guaido , capo dell'Assemblea Nazionale di Caracas, il parlamento dominato dall'opposizione izione e dichiarato nei giorni scorsi 'illegittimo' dal Tribunale supremo ...

? Venezuela nel caos - Guaido si proclama presidente. Trump lo riconosce per primo : Il Venezuela è nel caos . Juan Guaido , capo dell'Assemblea Nazionale di Caracas, il parlamento dominato dall'opposizione izione e dichiarato nei giorni scorsi "illegittimo"...

Almeno quattro persone sono morte nelle manifestazioni antigovernative in Venezuela : Da questa mattina decine di migliaia di Venezuela ni stanno partecipando alle proteste contro il regime di Nicolás Maduro convocate da Juan Guaidó, eletto due settimane fa a presidente dell’Assemblea Nazionale, il Parlamento controllato dalle opposizioni ma di fatto svuotato di

Cesare Battisti - forse non ha mai lasciato il Brasile : si cerca nelle ambasciate di Venezuela e Bolivia : Potrebbe non aver mai lasciato il Brasile, il terrorista Cesare Battisti. L'ex moglie Priscila Luana Pereira, dalla quale Battisti si era separato nel 2017 dopo aver avuto un figlio da lui, ha dichiarato di averlo visto per l'ultima volta nella sua casa di Cananea, sul litorale Paulista, quando il l