Venezuela | Maduro «spodestato» | Trump riconosce Guaidó presidente ad interim Scontri in

Venezuela - Trump e il Canada riconoscono Guaido presidente : "Rinnegare Maduro" : Il presidente Usa ha riconosciuto il leader dell'opposizione di Caracas come legittimo capo di Stato e lancia un appello alle altre capitali occidentali per seguire il suo esempio. Appello accolto poco dopo dal Canada

Venezuela - GUAIDO GIURA DA PRESIDENTE : TRUMP PRONTO A RICONOSCERLO/ Tensione a Caracas : sfida a Maduro : VENEZUELA, Juan GUAIDO ha GIURAto come nuovo PRESIDENTE. Il leader dell'Assemblea Nazionale si è autoproclamato nuovo capo del governo: ha l'appoggio Usa.

Venezuela in frantumi. Guaido si autoproclama presidente e Trump e l'Oas lo riconoscono. Ma Maduro resiste : In un paese che non esiste più, ci sono due presidenti. Da un lato c'è il leader chavista Nicolàs Maduro, presidente della Repubblica di Venezuela dal 2013. Dall'altro lato c'è Juan Guaido, presidente del Parlamento di Caracas e leader dell'opposizione, che oggi si è autoproclamato presidente del Paese davanti ai suoi sostenitori riuniti a Caracas.E ci sono due piazze che manifestano su schieramenti ...

Venezuela - opposizione in piazza contro Maduro : 4 morti negli scontri : Sono almeno quattro le persone rimaste uccise in Venezuela prima dell'inizio della grande manifestazione indetta oggi dall'opposizione contro il presidente Nicolas Maduro. Tra le vittime un giovane di ...

Nicols Maduro Venezuela : distopia socialista : I liberali di destra del mondo hanno inventato un fantasma, gli hanno messo il cartello di socialismo e adesso lo vedono dappertutto, soprattutto e ad ogni pie' sospinto, in Venezuela. Perché il ...

Venezuela - 'rivolta' contro Maduro : arrestati 27 soldati : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Venezuela - rivolta anti-Maduro : 27 fermi : 21.30 Le forze di sicurezza Venezuelane hanno arrestato 27 soldati accusati di aver preso parte al tentativo di rivolta militare contro il presidente Maduro. Il gruppetto aveva occupato una caserma nel quartiere di Cotiza, a nord-ovest di Caracas, con l'obiettivo di "ripristinare l'ordine costituzionale". Nello stesso giorno la Corte suprema del Venezuela ha dichiarato "illegittimi" i vertici dell'Assemblea nazionale controllata ...

Venezuela. Roma - in ambasciata con Maduro : Un pericolo incombente in questa fase di crisi strutturale del capitalismo e di crisi di egemonia dell'imperialismo nordamericano, la cui confusa situazione politica potrebbe portare i falchi di ...

Venezuela - al via il secondo mandato di Maduro. Presidente-dittatore di un Paese che non c’è più : Nicolás Maduro ha iniziato ieri il suo secondo mandato come presidente della Repubblica bolivariana del Venezuela. E lo ha fatto da par suo, solennemente giurando di fronte al Tribunal Supremo de Justicia – una burlesca congrega di giuristi, o presunti tali, che da almeno una dozzina d’anni funziona come ufficio legale del governo – fedeltà a una Costituzione che, grazie a lui ed al summenzionato Tsj, non è ormai che un ammasso di ...

Venezuela - Nicolas Maduro ha giurato : al via il secondo mandato - Sky TG24 - : La cerimonia di insediamento si è svolta all'interno del Tribunale supremo di giustizia e non come prassi in Parlamento, unica istituzione controllata dall'opposizione. Gli Stati Uniti hanno ...

Venezuela - il giuramento solitario di Maduro. Alla cerimonia solo 4 presidenti sudamericani su 19. Assente l’Ue : Per la Costituzione, il libertador Simon Bolivar, per Hugo Chavez, i Venezuelani, Dio onnipotente e per costruire il socialismo del XXI secolo: su questo ha giurato a Caracas Nicolas Maduro il 10 gennaio, nell’iniziare il suo secondo contestatissimo mandato come presidente del Venezuela che durerà fino al 2025. La cerimonia si è svolta in un forte clima di tensione per le critiche formulate nei suoi confronti a livello internazionale, ...

Il presidente Venezuelano Nicolás Maduro ha prestato giuramento - dando inizio al suo secondo mandato presidenziale : Il presidente venezuelano Nicolás Maduro ha prestato giuramento giovedì dando inizio al suo secondo mandato presidenziale, che durerà sei anni. Maduro è considerato dalla stragrande maggioranza della comunità internazionale un leader illegittimo: le opposizioni venezuelane, gli osservatori internazionali e diversi

Venezuela - Maduro ha giurato : "Abbiamo rispettato la democrazia - la Costituzione e il nostro popolo" : 'Il mondo è più grande dell'impero degli Stati Uniti e dei suoi governi satelliti, c'è un mondo al di là, qui siamo presenti. Non è più un mondo unipolare'. Poi ha sottolineato l'importanza di un ...

Venezuela - Maduro giura e attacca Usa ed Europa : Come aveva promesso di voler fare 'contro venti e maree', il presidente Nicolás Maduro ha giurato oggi a Caracas per un secondo mandato di sei anni , 2019-2025, nelle mani del presidente del Tribunale ...