Venezuela | Maduro «spodestato» | Trump riconosce Guaidó presidente ad interim Maduro

Venezuela - Maduro taglia relazioni Usa : 22.20 "Concedo 72 ore ai diplomatici Usa perchè lascino il Paese". Così il presidente Venezuelano Maduro reagisce all' appoggio dato da Trump al leader dell' opposizione Guaido', autoproclamatosi Presidente del Paese sudamericano. "Dispongo di interrompere le relazioni diplomatiche e commerciali con il governo imperialista" di Washington, ha aggiunto. E ai suoi sostenitori accorsi a Palazzo Miraflores:"Siamo la maggioranza, siamo il popolo di ...

Guaidó si dichiara presidente pro tempore del Venezuela. Con il sostegno di Trump. Maduro non si arrende : «Sì, se puede». L’urlo di obamiana memoria, quel «Yes we can» che nel 2008 portò l’ex presidente degli Stati Uniti al trionfo, si leva altissimo su plaza Venezuela, il cuore di Caracas. Sono decine di migliaia le persone che ascoltano il capo dell’opposizione e leader dell’Assemblea nazionale Juan Guaidó giurare sulla costituzione, autoproclamandos...

Venezuela - Maduro «spodestato» : Trump riconosce Guaidó presidente ad interim. Scontri in piazza : Il capo dell’Assemblea nazionale e leader dell’opposizione Juan Guaidó si è «autoproclamato presidente» in attesa di nuove elezioni rinnegando di fatto il governo Maduro. Trump ha invitato le capitali occidentali a riconoscere il nuovo capo dello Stato

Venezuela in frantumi. Guaido si autoproclama presidente e Trump e l'Oas lo riconoscono. Ma Maduro resiste : In un paese che non esiste più, ci sono due presidenti. Da un lato c'è il leader chavista Nicolàs Maduro, presidente della Repubblica di Venezuela dal 2013. Dall'altro lato c'è Juan Guaido, presidente del Parlamento di Caracas e leader dell'opposizione, che oggi si è autoproclamato presidente del Paese davanti ai suoi sostenitori riuniti a Caracas.E ci sono due piazze che manifestano su schieramenti ...

Venezuela - opposizione in piazza contro Maduro : 4 morti negli scontri : Sono almeno quattro le persone rimaste uccise in Venezuela prima dell'inizio della grande manifestazione indetta oggi dall'opposizione contro il presidente Nicolas Maduro. Tra le vittime un giovane di ...

Nicols Maduro Venezuela : distopia socialista : I liberali di destra del mondo hanno inventato un fantasma, gli hanno messo il cartello di socialismo e adesso lo vedono dappertutto, soprattutto e ad ogni pie' sospinto, in Venezuela. Perché il ...

Venezuela - 'rivolta' contro Maduro : arrestati 27 soldati : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Venezuela - rivolta anti-Maduro : 27 fermi : 21.30 Le forze di sicurezza Venezuelane hanno arrestato 27 soldati accusati di aver preso parte al tentativo di rivolta militare contro il presidente Maduro. Il gruppetto aveva occupato una caserma nel quartiere di Cotiza, a nord-ovest di Caracas, con l'obiettivo di "ripristinare l'ordine costituzionale". Nello stesso giorno la Corte suprema del Venezuela ha dichiarato "illegittimi" i vertici dell'Assemblea nazionale controllata ...

Venezuela. Roma - in ambasciata con Maduro : Un pericolo incombente in questa fase di crisi strutturale del capitalismo e di crisi di egemonia dell'imperialismo nordamericano, la cui confusa situazione politica potrebbe portare i falchi di ...

Venezuela - al via il secondo mandato di Maduro. Presidente-dittatore di un Paese che non c’è più : Nicolás Maduro ha iniziato ieri il suo secondo mandato come presidente della Repubblica bolivariana del Venezuela. E lo ha fatto da par suo, solennemente giurando di fronte al Tribunal Supremo de Justicia – una burlesca congrega di giuristi, o presunti tali, che da almeno una dozzina d’anni funziona come ufficio legale del governo – fedeltà a una Costituzione che, grazie a lui ed al summenzionato Tsj, non è ormai che un ammasso di ...