Venezuela | Juan Guaidó si autoproclama presidente Trump lo appoggia

Venezuela - Juan Guaidó si autoproclama presidente ad interim. Trump lo riconosce : Juan Guaidó, capo dell’assemblea nazionale di Caracas, il parlamento dominato dall’opposizione, si è proclamato presidente ad interim del Venezuela, in attesa di nuove elezioni. “Oggi riconosco ufficialmente il presidente dell’Assemblea nazionale Venezuelano, Juan Guaidó, come presidente ad interim del Venezuela”, ha annunciato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in una nota, sottolineando che “in questo ruolo come ...