Venezuela | Juan Guaidó si autoproclama presidente ad interim Trump lo riconosce e

Juan Guaidó - chi è il deputato che si è autoproclamato presidente ad interim del Venezuela : Classe 1973, figlio della classe media e una laurea in ingegneria. Fino a tre settimane Juan Guaidó, autoproclamatosi presidente ad interim del Venezuela, era sconosciuto. Il 5 gennaio è stato eletto presidente del’Assemblea Nazionale, il parlamento dominato dall’opposizione che continua a funzionare malgrado il regime chavista di Nicolas Maduro l’abbia spogliato dalle sue funzioni nel 2017. Guaidó, classe 1983, è riuscito a riportare ...

Venezuela - Juan Guaidó si autoproclama presidente ad interim. Trump lo riconosce : Juan Guaidó, capo dell’assemblea nazionale di Caracas, il parlamento dominato dall’opposizione, si è proclamato presidente ad interim del Venezuela, in attesa di nuove elezioni. “Oggi riconosco ufficialmente il presidente dell’Assemblea nazionale Venezuelano, Juan Guaidó, come presidente ad interim del Venezuela”, ha annunciato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in una nota, sottolineando che “in questo ruolo come ...