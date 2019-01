Venezuela | Juan Guaidó si autoproclama presidente ad interim Trump lo riconosce

ilfattoquotidiano

: #Venezuela in piazza contro Maduro. Leader dell'opposizione Juan #Guaido si autoproclama presidente. Trump: 'Gli St… - RaiNews : #Venezuela in piazza contro Maduro. Leader dell'opposizione Juan #Guaido si autoproclama presidente. Trump: 'Gli St… - Rog_2 : RT @RaiNews: #Venezuela in piazza contro Maduro. Leader dell'opposizione Juan #Guaido si autoproclama presidente. Trump: 'Gli Stati Uniti l… - GianlucaNarisi : RT @AretimPolitics: Non appena Mike Pence ha dichiarato il suo appoggio a Juan #Guaido egli si è autoproclamato presidente legittimo del #… -

(Di mercoledì 23 gennaio 2019), capo dell’assemblea nazionale di Caracas, il parlamento dominato dall’opposizione, si è proclamatoaddel, in attesa di nuove elezioni. “Oggi riconosco ufficialmente ildell’Assemblea nazionaleno,, comeaddel”, ha annunciato ildegli Stati Uniti Donaldin una nota, sottolineando che “in questo ruolo come legittimo ramo del governo eletto dal popolono, l’Assemblea nazionale ha invocato la costituzione del Paese per dichiarare illegittimo Nicolas Maduro e dunque il suo incarico vacante”.Il popolo del“ha con coraggio fatto sentire la propria voce contro Maduro e il suo regime e ha chiesto libertà e rispetto per la legge”, lo afferma. “Nel suo ruolo didell’Assemblea nazionale (, ...