Venezuela - Guaidó si proclama presidente. Usa - Canada e Paesi sudamericani lo riconoscono

Venezuela - Juan Guaidó si autoproclama presidente ad interim. Trump lo riconosce e Maduro : “Ci difenderemo a ogni costo” : Venezuela nel caos. Juan Guaidó, capo dell’assemblea nazionale di Caracas, il parlamento dominato dall’opposizione, si è proclamato presidente ad interim in attesa di nuove elezioni ed è stato immediatamente riconosciuto dagli Stati Uniti e da Luis Almagro, il segretario generale dell’Organizzazione degli Stati americani che riunisce 35 Paesi delle Americhe. Il riconoscimento è arrivato in particolare da Brasile, Perù, Ecuador, Costa Rica, ...

Venezuela - Maduro «spodestato» : Trump riconosce Guaidó presidente ad interim. Maduro parla dal balcone : Il capo dell’Assemblea nazionale e leader dell’opposizione Juan Guaidó si è «autoproclamato presidente ad interim» in attesa di nuove elezioni rinnegando di fatto il governo Maduro. Al riconoscimento ufficiale di Trump si sono uniti Canada, Brasile e altri paesi del Sudamerica. Intanto scontri in piazza a Caracas tra polizia e manifestanti

Juan Guaidó - chi è il deputato che si è autoproclamato presidente ad interim del Venezuela : Classe 1973, figlio della classe media e una laurea in ingegneria. Fino a tre settimane Juan Guaidó, autoproclamatosi presidente ad interim del Venezuela, era sconosciuto. Il 5 gennaio è stato eletto presidente del’Assemblea Nazionale, il parlamento dominato dall’opposizione che continua a funzionare malgrado il regime chavista di Nicolas Maduro l’abbia spogliato dalle sue funzioni nel 2017. Guaidó, classe 1983, è riuscito a riportare ...

Guaidó si dichiara presidente pro tempore del Venezuela. Con il sostegno di Trump. Maduro non si arrende : «Sì, se puede». L’urlo di obamiana memoria, quel «Yes we can» che nel 2008 portò l’ex presidente degli Stati Uniti al trionfo, si leva altissimo su plaza Venezuela, il cuore di Caracas. Sono decine di migliaia le persone che ascoltano il capo dell’opposizione e leader dell’Assemblea nazionale Juan Guaidó giurare sulla costituzione, autoproclamandos...

