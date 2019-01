Venezia | ipotesi allergia fulminante | muore 21enne dopo aver mangiato un panino alle noci

Blastingnews

(Di mercoledì 23 gennaio 2019) Morire a 21 anni per un. E' quello che, con ogni probabilità, è accaduto a Federico Anile, giovane di Noale, centro del Comprensorio del Miranese,porte di. Il ragazzo si è sentito male a casa di un amico,una cena. Inutili i soccorsi e i tentativi di rianimarlo. Si pensa che sia stato vittima di uno shock anafilattico, ma sarà l'autopsia a chiarire le esatte cause del decesso.La cena, il malore e la corsa in ospedale Lunedì sera, Federico Anile si è fermato a cena da un amico. Subito, però ha accusato un malore e ha iniziato ade forti difficoltà a respirare. Le persone che erano con lui hanno immediatamente chiamato il 118 e sul posto è prontamente intervenuta un'ambulanza. Inutili, però, i tentativi dei paramedici di rianimarlo e la corsa al vicino ospedale di Mirano: quando ilè giunto al Pronto Soccorso era già in ...