Venerdì sera a Torino scatta SEEYOUSOUND | kermesse imperdibile

Anticipazioni Uomini e donne : le puntate serali forse saranno trasmesse il Venerdì : Le scelte dei tronisti di Uomini e donne Teresa Langella, Lorenzo Riccardi, Luigi Mastroianni e Ivan Gonzalez si avvicinano e tali lieti avvenimenti, salvo sorprese dell'ultimo momento, non verranno registrati negli studi Elios di Roma. A differenza di quanto accaduto per Andrea Cerioli, che ha deciso di anticipare i tempi scegliendo la corteggiatrice Arianna, i quattro tronisti faranno il nome della ragazza o ragazzo preferito in un'occasione ...

BOOM! Uomini e Donne in prima serata al Venerdì con tre puntate : Uomini e Donne Grandi feste alla corte di Uomini e Donne. Vi avevamo già annunciato lo sbarco in prima serata del dating show di Maria De Filippi (qui i dettagli). Ora possiamo aggiungere qualche tassello in più, a cominciare dalla collocazione: Uomini e Donne di sera andrà in onda nella serata del venerdì, a partire da febbraio. Le feste per le scelte dei tronisti si scontreranno con la seconda edizione di Sanremo Young su Rai 1; si ripete, ...

Sanremo 2019 duetti : ospiti della quarta serata Venerdì 8 febbraio : Sanremo 2019 duetti. Nella quarta serata del Festival, venerdì 8 febbraio, i Big in gara si esibiranno insieme ad alcuni ospiti del mondo della tv, cinema e spettacolo con il loro brano sanremese. SCOPRI TUTTO SU #Sanremo Abbandonato l’appuntamento con le cover della musica italiana, che era stato istituito da Carlo Conti, per il 69° Festival della Canzone Italiana si ripete la vecchia formula. Tutti i 20 Big in gara infatti ...

Analisi Auditel : La serata di Venerdì 18 gennaio 2019 : La serata parte con la sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che scorre in crescendo toccando la soglia del 26% di share, con la linea del Tg5 che scorre subito sotto la soglia del 15% di share. La curva del Tg La7 supera di poco la linea del 5% di share, con la curva del Tg2 che tocca il 7% di share e con la linea di La7 che con 8 e mezzo sale fin verso il 9% di share e Stasera Italia su Rete 4 che rimane confinata ...

STASERA IN TV - i programmi televisivi di Venerdì 18 gennaio 2019 : Ecco una panoramica dei programmi tv che vedremo STASERA, venerdì 18 gennaio 2019: Su Rai 1 Paola Perego conduce il secondo appuntamento con l’intrattenimento di SuperBrain – Le supermenti. Rai 2 dedica la serata alle repliche della prima stagione del telefilm di successo The Good Doctor (episodi Sacrificio – Un difficile distacco) con Freddie Highmore. Su Rai 3, dopo l’episodio quotidiano di Un posto al sole, andrà in onda il film ...

Stasera in TV : i Film di Oggi Venerdì 18 Gennaio 2019 : Film Stasera in TV: The Impossible, La cosa, Due giorni, una notte, Qualunquemente, Appuntamento con la morte, Peacock, Iron Man

Programmi TV di stasera - Venerdì 18 gennaio 2019. Superbrain - Chi vuol essere milionario? o Italia’s Got Talent? : Mara Maionchi e Frank Matano a Italia's Got Talent Rai1, ore 21.25: Superbrain – Le Supermenti Secondo appuntamento con Superbrain – Le Supermenti, il talent dedicato alle abilità della mente umana condotto da Paola Perego con la partecipazione di Francesco Paolantoni. Protagoniste del programma sono persone normali con doti straordinarie, capaci di usare la mente per superare prove incredibili, che vengono giudicate dal pubblico in studio ...

Programmi TV di stasera - Venerdì 18 gennaio 2019. Superbrain - Chi vuol essere milionario? o Italia’s Got Talent? : Mara Maionchi e Frank Matano a Italia's Got Talent Rai1, ore 21.25: Superbrain – Le Supermenti Secondo appuntamento con Superbrain – Le Supermenti, il talent dedicato alle abilità della mente umana condotto da Paola Perego con la partecipazione di Francesco Paolantoni. Protagoniste del programma sono persone normali con doti straordinarie, capaci di usare la mente per superare prove incredibili, che vengono giudicate dal pubblico in studio ...

Analisi Auditel della serata di Venerdì 11 gennaio 2019 : serata di debutti quella di ieri con l'avvio delle nuove edizioni su Superbrain su Rete 1 e di Italia's got talent su Tv8. Partiamo subito però dalla consueta sfida dei Tg delle ore 20 con la curva del Tg1 saldamente al comando sulla linea del 25% di share e con la curva del Tg5 al di sotto della soglia del 20%. La curva del Tg La7 si ferma poco sopra il 5%, mentre la linea rossa del Tg2 delle 20,30 scorre fin verso il 7%.Nell'access time ...

STASERA IN TV - i programmi televisivi di Venerdì 11 gennaio 2019 : Ecco cosa vedremo in tv STASERA, venerdì 11 gennaio 2019: Su Rai 1 prende il via la nuova edizione di Superbrain – Le supermenti, condotto da Paola Perego. Rai 2 dedica la serata al telefilm The Good doctor (episodi 1×07 – 1×08 e 1×09) con Freddie Highmore. Su Rai 3, dopo l’episodio quotidiano di Un posto al sole, andrà in onda la commedia in prima tv Tutto quello che vuoi (Italia, 2017). Su Canale 5 Gerry Scotti è alla guida del ...

Stasera in TV : i Film di Oggi Venerdì 11 Gennaio 2019 : Film Stasera in TV: Batman v Superman: Dawn of Justice, Demolition, La signora in grigio, Tutto quello che vuoi, Una Piccola impresa meridionale, Tutti i nostri desideri, Perché te lo dice mamma

Programmi TV di stasera - Venerdì 11 gennaio 2019. Su Rai3 «Tutto quello che vuoi» : Andrea Carpenzano e Giuliano Montaldo in Tutto quello che vuoi Rai1, ore 21.25: Superbrain – Le Supermenti – Nuova Edizione Torna su Rai1 per quattro puntate Superbrain – Le Supermenti, il talent dedicato alle abilità della mente umana condotto da Paola Perego. Al suo fianco Francesco Paolantoni. Protagoniste del programma saranno persone normali con doti straordinarie, capaci di usare la mente per superare prove incredibili, che verranno ...

Stasera in tv : programmi tv di Venerdì 11 gennaio 2019 : Sport in tv . Ultimo giorno senza calcio italiano ma solo calcio estero, alle 20.45 Lione-Reims , Ligue 1 francese, , alle 20.45 Leeds United-Derby County , Championship, serie B inglese, a alle 21.

Programmi TV di stasera - Venerdì 4 gennaio 2019. Su Rai1 Ornella Muti in «Wine to Love – I colori dell’amore» : Ornella Muti e Michele Venitucci in Wine to Love Rai1, ore 21.25: Wine to Love – I colori dell’amore - 1^Tv Film di Domenico Fortunato del 2018, con Domenico Fortunato, Ornella Muti. Prodotto in Italia. Durata: 90 minuti. Trama: In Basilicata il solitario e burbero Enotrio Favuzzi produce un pregiato vino rosso, apprezzato anche all’estero, suscitando l’interesse di un’imprenditrice americana, Laura Rush, decisa ad ...