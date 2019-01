Valle d' Aosta | blitz contro ' ndranghetisti | 16 indagati | anche un noto penalista torinese

Rocco Schiavone 3 - i casting sono aperti in Valle d’Aosta : La terza stagione di Rocco Schiavone si farà, e i casting sono aperti: come si legge sul sito aostasera.it, “Cercasi attori per la terza stagione della serie tv di Rai 2 di Rocco Schiavone, che verrà girata prossimamente in Val d’Aosta”. I desiderata sono i seguenti: attori e attrici, dai 18 ai 75 anni, che non abbiano già partecipato alle precedenti stagioni. L’invito è rivolto ad attori professionisti ma anche non ...

16 persone - tra cui il consigliere regionale Marco Sorbara - sono state arrestate in Valle d’Aosta in un’operazione contro la ‘ndrangheta : In Valle d’Aosta i carabinieri hanno arrestato 16, tra cui il consigliere regionale Marco Sorbara, nell’ambito di un’operazione sulle infiltrazioni della ‘ndrangheta nella regione. L’operazione, denominata “Geena”, è stata condotta dai carabinieri del Ros del gruppo di Aosta, coordinati dalla direzione

’Ndrangheta - i clan arrivati anche in Valle d’Aosta : arrestato anche un consigliere regionale : Dalle prime ore di questa mattina, è in corso un’operazione dei carabinieri del Gruppo di Aosta e del Ros, per l’esecuzione di vari provvedimenti cautelari, emessi su richiesta della Direzione distrettuale antimafia di Torino nei confronti di un sodalizio ‘ndranghetistico che operava in Valle d’Aosta riconducibile, tra gli altri, a componenti della...

