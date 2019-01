: Ultim'ora #Usa,Pelosi blocca discorso stato unione - Cyber_Feed : Ultim'ora #Usa,Pelosi blocca discorso stato unione - TelevideoRai101 : Usa,Pelosi blocca discorso stato unione - MediasetTgcom24 : Shutdown, Pelosi contro Trump: 'Non autorizzerò il suo discorso' #Usa -

Duello a colpi di lettera tra la speaker democratica della Camera Usa e il presidente Trump. Non autorizzerò ilsullodell'fino a che lo shutdown non sarà finito, scrive, che intende quindire la risoluzione con cui Trump ha chiesto di intervenire in aula il prossimo 29 gennaio. Trump però non molla e con un'altra missiva comunica che intende lasciare invariati i piani originari presentandosi alla Camera nella data prevista. "Non sono sorpreso E' vergognoso",commenta Trump.(Di mercoledì 23 gennaio 2019)