Usa | sparatoria in Florida | 5 morti

Sparatoria nel Rag Usa no : ucciso un 22enne - omicida si costituisce : Un ragazzo di 22 anni di origini romene è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco a Costa Fenicia di Scoglitti, frazione di Vittoria, in provincia di Ragusa. Il presunto assassino si è costituito ai ...

Usa : errore polizia - ragazzo ucciso ma non è autore sparatoria : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Usa - sparatoria a Denver : una persona è morta e quattro sono rimaste ferite : Una persona è stata uccisa e altre quattro sono rimaste ferite in una sparatoria nel centro di Denver, in Colorado. Ancora non è chiara l’esatta dinamica dell’accaduto né cosa abbia portato all’escalation di violenza. Le autorità locali hanno fatto sapere che le indagini sono ancora in corso e che non è stato effettuato nessun arresto. La sparatoria è avvenuta intorno alle 4 del pomeriggio di lunedì 19 novembre, in un quartiere ...