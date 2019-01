USA | l’enorme disco di ghiaccio del Maine è sopravvissuto alla tempesta di gelo e neve

meteoweb.eu

: - cyberanimax : - mooger63 : @capuanogio Cose che succedono quando al posto del buon senso, si usa il culo. Tanto c'è sempre pronto Ringhio a pa… - Adri19510 : RT @archiettoliber: @Stelio_Bonsegna @ALisimberti @LegaSalvini @GiuseppeConteIT @matteosalvinimi il commercio con USA favorirebbe una espan… -

(Di mercoledì 23 gennaio 2019) Ora le persone potranno guardare la rotazione e l’eventuale scomparsa deldiformatosi nel fiume Presumpscot, in, diventato famoso in tutto il mondo. Il famosodinella città di Westbrook è pronto per il suo primo piano. È stata posizionata, infatti, una webcam che trasmette i movimenti quotidiani del, che ha continuato a ruotare in senso antiorario nel Presumpscot per oltre una settimana, nonostante la nuova copertura di diversi centimetri difresca nel corso del weekend.Dischi di questo tipo si verificano solo sotto precise condizioni, ma la versione di Westbrook ha la peculiarità di essere insolitamente grande con un’ampiezza di circa 90 metri e in una posizione in cui è facile osservarlo. E dove, forse, è troppo accessibile: qualcuno, infatti, ha piantato una piccola bandiera americana al centro dele una bandiera con i ...