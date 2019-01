Uomini e Donne news | Antonio lancia un chiaro messaggio a Teresa

Uomini e Donne - Cristina chiude la frequentazione con David (e pensa di lasciare il programma) : David è uscito per un periodo con Cristina ma dopo un mese e mezzo di frequentazione, non riesce a trovare un equilibrio."Fisicamente mi piace tanto ma, di testa, purtroppo non riesco a dire che è la donna che fa per me"prosegui la letturaUomini e Donne, Cristina chiude la frequentazione con David (e pensa di lasciare il programma) pubblicato su Gossipblog.it 23 gennaio 2019 15:28.

Uomini e Donne - Paolo : "Quello che sento per Sabrina non l'avevo mai provato" : Nella puntata di Uomini e Donne andata in onda mercoledì 23 gennaio 2019, Sabrina e Paolo hanno raccontato la loro serata insieme. Lei ha parlato di due baci sulla guancia ma Maria porge dei fogli alla dama con le parole di Paolo che avrebbero raccontato un'altra versione della vicenda."Perché hai scritto questo?" ha domandato lei. "Io mi sono espresso in questa maniera qua..." specifica mentre lei sottolinea che sia una cosa veritiera. ...

News Uomini e Donne : Teresa sceglierà Antonio? Il messaggio che spiazza : Teresa Langella di Uomini e Donne verso la scelta: il messaggio di Antonio sorprende Ormai è praticamente ufficiale: la scelta di Teresa Langella andrà in onda in prima serata Venerdì 15 Febbraio. Ma la tronista avrà le idee chiare? A quanto pare sì. Difatti è stata lei stessa ad annunciarlo nell’ultima puntata registrata di Uomini e Donne, asserendo di non aver più bisogno di fare esterne perchè ha già in mente chi sceglierà tra Andrea, ...

Angela di Iorio/ Uomini e donne - gli attacchi di Tina Cipollari continuano : 'Per questo vado via!' : Angela di Iorio, Uomini e donne, gli attacchi di Tina Cipollari continuano: 'Per questo vado via!'. Alla fine cosa deciderà di fare?

David e Cristina/ Uomini e donne - l'addio tra lacrime e recriminazioni : David e Cristina si sono lasciati? Uomini e donne, l'addio tra lacrime e recriminazioni nell'ultima puntata della settimana del trono over

Uomini e Donne : Lorenzo Riccardi e Claudia sempre più vicini? Parla lei : Claudia sarà la scelta di Lorenzo di Uomini e Donne? Il messaggio di lei spiazza Lorenzo Riccardi di Uomini e Donne, tra pochissime settimane, farà la sua scelta. Al momento non è dato sapere chi potrebbe essere la sua preferita tra le due corteggiatrici, ma un messaggio scritto qualche ora fa su instagram da Claudia Dionigi ha già scatenato la fantasia dei tanti fan. Il motivo? Quest’ultima, sul social fotografico, ha scritto un post ...

Uomini e Donne - Giulia De Lellis pronta per il serale : Teresa la prima a decidere : Giulia De Lellis ha usato Instagram per informare i suoi tanti fan di essere prossima a volare a Roma per registrare le puntate serali di Uomini e Donne, quelle dedicate alle scelte dei 4 tronisti attualmente in carica. Raffaella Mennoia, sempre sui social network, ha fatto sapere che la prima a scegliere sarà Teresa Langella: la napoletana trascorrerà un giorno ed una notte in villa con Antonio e Andrea, e poi parteciperà alla festa di ...

Uomini e Donne - Cristian sul web : 'Sono felicemente sposato - la Marzano cerca visibilità' : Cristian Gallella non ci sta a passare per un traditore, perciò ha scelto Instagram per replicare alle parole poco carine che Deianira Marzano ha detto sul suo conto. L'ex tronista di Uomini e Donne ha pubblicato un lungo messaggio nelle "Stories" con il quale ha smentito di frequentare una pornostar, ed ha minacciato di agire per vie legali contro l'influencer per tutelare la sua felice unione con Tara Gabrieletto. Cristian si difende su ...

Maria De Filippi sotto accusa per il maglione costosissimo sfoggiato a Uomini e Donne : La conduttrice di Uomini e Donne Maria De Filippi è piombata al centro di una bufera mediatica a causa di un pullover indossato durante la scorsa puntata del trono over della trasmissione. Il pubblico non ha potuto fare a meno di notare il costosissimo maglione griffato Dior del valore di quasi 1200 euro. Da quel momento, infatti, è scoppiata la polemica sul web. La De Filippi a Uomini e Donne sfoggia un maglione in cashmere griffato Dior di ...

Uomini e Donne serale : arrivano le parole di Giulia De Lellis : Uomini e Donne serale, parla Giulia De Lellis: le parole dell’influncer Il progetto di Uomini e Donne serale sta prendendo forma. Febbraio, mese in cui verrà messo in onda su Canale 5, s’avvicina e iniziano a trapelare le prime anticipazioni. Ieri è stata Raffaella Mennoia a parlare, oggi si è fatta viva Giulia De Lellis, […] L'articolo Uomini e Donne serale: arrivano le parole di Giulia De Lellis proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne - trono classico : IVAN ha dei dubbi su NATALIA [anticipazioni] : Fin dall’inizio del suo percorso a Uomini e Donne, il tronista spagnolo IVAN Gonzalez ha portato in esterna la corteggiatrice sarda Sonia Pattarino; da qualche registrazione, la donna ha però trovato in NATALIA Paragoni una nuova rivale e tale “contrasto” sta attualmente caratterizzando il trono di IVAN. Quest’ultimo, secondo quanto segnalato dalle anticipazioni, ha discusso con entrambe le ragazze… Nelle scorse ...

Uomini e Donne - per la Mennoia la Langella sarà la prima a scegliere : La collaboratrice di Uomini e Donne, Raffaella Mennoia, annuncia che a partire dal prossimo febbraio (probabilmente la prima serata andrà in onda il 15) anche il "Trono Classico" avrà il suo serale. Si partirà con il botto, così come annuncia la Mennoia e in particolare con la probabile scelta di Teresa Langella. Nella prima parte si vedranno i corteggiatori trascorrere un weekend con la tronista napoletana, per poi arrivare al dunque. La ...

Uomini e Donne : diretta e anticipazioni della puntata del 23 gennaio : torna Angela : Eccoci giunti al terzo ed ultimo appuntamento settimanale dedicato al Trono Over. Alle 14.45 di oggi, 23 gennaio 2019, andrà in onda su canale 5 un nuovo appuntamento di Uomini e Donne, il noto dating show condotto da Maria De Filippi. Dopo aver visto nelle puntate precedenti le vicende amorose, più o meno sfortunate, di Gemma Galgani e Angela Di Iorio, continueranno i colpi di scena anche oggi....Continua a leggere

Uomini e Donne - Lorenzo sceglierà Claudia? Il messaggio di lei spiazza : Uomini e Donne, Lorenzo: il messaggio di Claudia Dionigi sorprende tutti Lorenzo Riccardi ha il cuore diviso a metà ed è stato lui stesso ad ammetterlo. Il tronista di Uomini e Donne ancora non è in grado di fare una scelta. Il giovane di Milano continua a portare in esterna sia Claudia che Giulia e […] L'articolo Uomini e Donne, Lorenzo sceglierà Claudia? Il messaggio di lei spiazza proviene da Gossip e Tv.