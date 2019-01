UNA VITA | anticipazioni puntata di giovedì 24 e venerdì 25 gennaio 2019

UNA VITA Anticipazioni 24 gennaio 2019 : Simon lascia Elvira : Il Gayarre, accortosi delle ferite che si è inflitta Adela, rompe la sua relazione con la Valverde, promettendo di diventare un marito fedele.

Anticipazioni UNA VITA : Felipe fa credere a Celia di averla tradita di nuovo : Gli avvenimenti nelle vicende della soap opera di origini iberiche “Una Vita” nata dalla penna dell’autrice Aurora Guerra, sono sempre più interessanti. Arriva una brutta notizia per il pubblico italiano riguardante le puntate che dovrebbero andare in onda sulla rete ammiraglia Mediaset il mese prossimo. Le Anticipazioni svelano che Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) si metterà nei guai all’insaputa della moglie, per difendere Antonito ...

UNA VITA anticipazioni : Antonito vuole fuggire con Lolita ma viene arrestato : anticipazioni Una Vita, Antonito finisce in carcere: il figlio di Ramon di nuovo nei guai Nelle prossime puntate di Una Vita vedremo Antonito finire in carcere, accusato di truffa aggravata. Ma cosa accade questa volta al figlio di Ramon? Stando alle ultime anticipazioni, tutto prende inizio quando il fidanzato di Lolita conoscere un signore, Belarmino. […] L'articolo Una Vita anticipazioni: Antonito vuole fuggire con Lolita ma viene ...

Cristiano Ronaldo rompe il setto nasale a UNA tifosa con la palla - lei : 'Invitami a cena' : Cristiano Ronaldo si stava riscaldando in campo prima del match con il Chievo quando, con una delle sue conclusioni finita fuori porta, ha colpito in pieno volto una tifosa sugli spalti. La donna, Elena Di Martino, l'ha però presa con filosofia e ha postato sui social una foto con il volto sorridente, occhiali rotti e cerotto sul naso. Come didascalia alla foto ha scritto: "Prendere una pallonata in pieno viso da CR7 durante il riscaldamento non ...

UNA VITA Anticipazioni 23 gennaio 2019 : Carmen ammazza Merino per ordine di Ursula : Diego e Blanca cercano l'informatore di Ursula ma l'uomo sembra scomparso e in casa sua vengono trovate tracce di sangue e colluttazione.

UNA VITA anticipazioni : FELIPE fa credere a CELIA di avere altre amanti… : Nuovi problemi in vista a Una Vita per la coppia formata da FELIPE Alvarez Hermoso (Marc Parejo) e CELIA (Ines Aldea): l’avvocato, ad un certo punto, sceglierà infatti di mentire alla donna e le lascerà intendere di avere delle altre amanti. Perché l’uomo agirà in questo modo? Dando uno sguardo alle anticipazioni si scopre che tutto ciò avrà a che vedere con la difesa di Antoñito Palacios (Alvaro Quintana): se ci avete letto in ...

Nuova vita - con piscina - per UNA villetta degli anni 80 : ...deciso di rivolgersi alla piattaforma italiana di progettazione architettonica online GoPillar che permette di ricevere decine di diversi progetti tra cui scegliere da architetti di tutto il mondo. ...

Anticipazioni UNA VITA dal 27 gennaio al primo febbraio : Blanca ha un malore sospetto : Anche questa settimana sono state rese note le nuove Anticipazioni italiane della soap spagnola, 'Una vita', che ogni giorno viene trasmessa su Canale 5 dalle 14.10 alle 14.45. Le trame di cui parleremo qui di seguito si riferiscono agli episodi che verranno trasmessi in Italia dal 27 gennaio al primo febbraio. La rivelazione di Olga Le Anticipazioni de "Una vita" ci segnalano che Blanca salverà la vita ad Ursula, impedendo ad Olga di ucciderla, ...

UNA VITA - anticipazioni puntata di mercoledì 23 gennaio 2019 : anticipazioni puntata di Una VITA di mercoledì 23 gennaio 2019: Elvira riesce a vedere Simon vicino alla chiesa, nonostante la presenza del padre Arturo. Ma li vede Adela, che a quel punto ha bisogno di essere consolata da Susana… Blanca si reca con Diego alla ricerca di Merino, ma vicino alla sua casa trova la polizia: l’uomo è sparito nel nulla e nell’abitazione sono state trovate tracce di sangue e colluttazione… A ...

Amici - Jefeo e il dramma della miseria : 'Avevo solo UNA possibilità nella vita...' : Tempo di confessioni per Alessandro Casillo e Jefeo ad Amici di Maria De Filippi : i due hanno parlato del loro passato nel tentativo di convincere i professori a dare a tutti gli allievi il diritto ...

UNA VITA - puntata serale/ Anticipazioni 22 gennaio : il piano di Arturo contro Elvira : Una Vita, puntata serale 22 gennaio: Elvira non rinuncia a Simon mentre Blanca fatica a rinunciare a Diego nonostante il matrimonio con Samuel.

Ilaria D'Amico - la toccante rinuncia per Gigi Buffon e i suoi figli : UNA scelta di vita : Ilaria D’Amico, amatissima conduttrice Sky e compagna di Gigi Buffon, è approdata a una fase della vita in cui ha deciso di mettere al primo posto la famiglia rispetto alla carriera televisiva. Raccontandosi al Corriere, ha rivelato come la sua vita sia movimentata per i quattro bambini da gestire e

Spoiler UNA VITA : Blanca incinta - Elvira vuole far del male ad Adela : Le anticipazioni di Una Vita, in onda da domenica 27 gennaio a venerdì 1° febbraio, svelano che Blanca Dicenta salverà la Vita della madre ma mentirà sull'identità dell'aggressore. La giovane, infatti, accuserà del gesto criminale una ladra per capire quali sono davvero le mosse di sua sorella. Successivamente la figlia di Ursula scoprirà di essere incinta. Intanto Lolita chiederà ad Antonito di continuare a vedersi di nascosto mentre Servante ...