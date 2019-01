Un Posto al Sole Anticipazioni 24 gennaio 2019 | Diego ha nostalgia di Beatrice

UN Posto AL SOLE - anticipazioni puntata di giovedì 24 gennaio 2019 : anticipazioni puntata 5174 di Un POSTO al SOLE in onda giovedì 24 gennaio 2019: Giulia Poggi (Marina Tagliaferri) è sempre più certa che Adele Picardi (Sara Ricci) stia nascondendo qualcosa, ma non sa se parlarne a Niko (Luca Turco)… Franco (Peppe Zarbo) torna a lavorare in palestra, intanto Diego (Francesco Vitiello) inizia a sentire la mancanza di Beatrice (Marina Crialesi)… Michele (Alberto Rossi) ha un aspro confronto con ...

Un Posto al sole anticipazioni : Elena scopre di essere incinta : Un posto al sole anticipazioni: Elena Giordano scopre di essere incinta Un posto al sole. Dall’ultimo numero della rivista Tv Sorrisi e Canzoni è emersa una grande novità. In Un posto al sole, infatti, stiamo per assistere all’ennesimo colpo di scena. La protagonista di tutto questo è Elena Giordano, interpretata dall’attrice Valentina Pace. La sua […] L'articolo Un posto al sole anticipazioni: Elena scopre di essere ...

Un Posto al sole : Tv Soap intervista ANTONIO AVERSANO (Gerardo) : Il giovanissimo ANTONIO AVERSANO, classe 2004, ragazzo espansivo, socievole, fan di Andrea Bocelli e con il sogno di fare lirica, ha iniziato di recente ad apparire nella Soap di Rai 3 Un posto al sole. Ne abbiamo approfittato per incontrarlo e conoscerlo meglio. Ci parli del tuo personaggio? Interpreto Gerardo Massaro, un ragazzo alla moda e molto mangione. Sua madre Bice Cerruti, interpretata da Lara Sansone, gli sta sempre ...

Un Posto al Sole - trame dal 28 gennaio al 1 febbraio : Elena è incinta : Un posto al Sole, la soap partenopea che ogni giorno tiene compagnia a milioni di telespettatori, torna con un nuovo appuntamento settimanale ricco di colpi di scena. Le trame degli episodi in onda dal 28 gennaio al 1 febbraio, rivelano che Elena scoprirà di essere incinta di Valerio, ma non gli dirà nulla a causa dell'arrivo di Simona. Intanto, Franco ed Angela potrebbero presto avere a che fare nuovamente con Prisco che cercherà di ottenere i ...

Un Posto al sole anticipazioni : PRISCO vuole gli arresti domiciliari? : La prossima settimana a Un posto al sole sarà in larga parte dedicata alla gravidanza di Elena Giordano (Valentina Pace), ma comincerà decisamente a prendere piede anche una trama drammatica destinata a farci compagnia per molto tempo… Eh sì: vi avevamo già anticipato che presto si sarebbe tornati a parlare del clan PRISCO, che in un passato neanche tanto lontano aveva sconvolto le vite di diversi protagonisti di Upas. E così sarà da fine ...

UN Posto AL SOLE - anticipazioni puntata di mercoledì 23 gennaio 2019 : anticipazioni puntata 5173 di Un POSTO al SOLE in onda mercoledì 23 gennaio 2019: Per Valerio (Fabio Fulco) è giunto il momento di assumersi una grossa responsabilità… Dopo aver parlato con Rossella (Giorgia Gianetiempo), Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) si rende finalmente conto che non può rinunciare ai suoi sogni… Intenzionato a fare chiarezza sul video che compromette la sua immagine ma deciso anche a parlare delle difficoltà ...

UN Posto AL SOLE - anticipazioni e trame puntate dal 28 gennaio al 1° febbraio 2019 : anticipazioni settimanali puntate Un POSTO al SOLE da lunedì 28 gennaio a venerdì 1° febbraio 2019: Elena fa una scoperta spiazzante, che riguarda anche Valerio e che avrà ripercussioni su più personaggi. Giulia riflette sui suoi sospetti su Adele e Manlio, mentre Niko cerca di mediare tra la madre e Susanna… Elena ha scoperto il motivo del suo malore ma non sa se parlarne a Valerio, che nel frattempo riceve la visita di una donna ...

Un Posto al sole : ELENA INCINTA - ma lo dirà a VALERIO? [Anticipazioni] : Anticipazioni Un posto al sole: ELENA GIORDANO aspetta un bambino! Un malore che accuserà ai Cantieri porterà prestissimo ELENA a fare una scoperta spiazzante che coinvolgerà anche altri personaggi di Un posto al sole, uno in particolare… La Giordano, come forse avrete già intuito, saprà nel giro di poche puntate che è INCINTA. Lo dirà a Valerio (Fabio Fulco)? Domanda lecita, visto che nel presente del Viscardi senior sta per giungere a ...

Anticipazioni Un Posto al sole al 1° febbraio : Elena è incinta : Nella puntata di ieri sera di Un posto al sole, Roberto è stato finalmente soccorso da Alberto. L'uomo è stato trasportato in ospedale ma le sue condizioni si sono rivelate critiche a causa del troppo tempo trascorso prima dell'intervento dei medici. Abbiamo visto che sia Marina che Filippo si sono recati da lui, mentre il medico ha comunicato loro che, dopo un'attenta valutazione, si sarebbe deciso se operarlo. Ecco allora cosa accadrà la ...

UN Posto AL SOLE - anticipazioni puntata di martedì 22 gennaio 2019 : anticipazioni puntata 5172 di Un POSTO al SOLE in onda martedì 22 gennaio 2019: Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) è in sala operatoria, si salverà? Intanto Alberto Palladini (Maurizio Aiello) spiega a Valerio Viscardi (Fabio Fulco) che i motivi del suo gesto di soccorrere Ferri sono tutt’altro che generose… Dopo aver riflettuto se considerare l’appello di Diego (Francesco Vitiello), Rossella (Giorgia Gianetiempo) alla fine decide di ...

Un Posto al Sole : anticipazioni 21 – 25 gennaio 2019 : Villa Volpicelli a Posillipo Prosegue puntuale su Rai3 l’appuntamento, dal lunedì al venerdì alle 20.35, con Un Posto al Sole. Anche questa settimana numerosi colpi di scena attendono gli inquilini di Palazzo Palladini. Non tutti sanno che l’ormai celebre residenza dei protagonisti di Upas (almeno per quanto riguarda la location esterna) si chiama in realtà Villa Volpicelli e si trova a Posillipo, quartiere residenziale di Napoli. La ...

Un Posto al Sole spoiler : l'incontro tra Elena e Simona e il ritorno di Gaetano Prisco : Continuano le vicende dei protagonisti della celebre e amatissima soap partenopea “Un Posto al Sole”, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3. Per la settimana che andrà dal 28 gennaio al 1 febbraio 2019, saranno molteplici i colpi di scena ai quali i telespettatori assisteranno: primo tra tutti l’arrivo a sorpresa di Simona, la madre di Vera, in un momento piuttosto delicato per la fragile coppia composta da Elena Giordano e il suo ex Valerio ...