U2 | Bono | ' Il capitalismo non è immorale | ma è amorale'

Blastingnews

: #Bono a #Davos per il #WorldEconomicForum: 'Il capitalismo non è immorale ma è 'amorale''' - FOTO #ANSA - Agenzia_Ansa : #Bono a #Davos per il #WorldEconomicForum: 'Il capitalismo non è immorale ma è 'amorale''' - FOTO #ANSA - LaStampa : Bono a Davos: “Il capitalismo non è immorale, è amorale. Attenti al populismo” - RobadaRocker666 : Secondo Bono il capitalismo non è immorale, bensì 'è amorale', e quanti finora non ne hanno beneficiato adesso stan… -

(Di mercoledì 23 gennaio 2019) Il leader degli U2,Vox, ha sempre voluto esprimersi e dire la sua sulle grandi questioni di politica ed economia internazionale: nella giornata di oggi è intervenuto in occasione del World Economic Forum di Davos ed ha espresso i suoi timori per la degenerazione del' Secondoilnon è, bensì "è", e quanti finora non ne hanno beneficiato adesso stanno spingendo la politica in direzione del populismo. Da sempre sostenitore di campagne sullo sviluppo, e in passato in prima linea per la cancellazione del debito dei Paesi africani, durante i lavori del Wef ha comunque riconosciuto il ruolo delnell'aver aiutato le persone a fuggire dalla povertà "più di qualunque altro -ismo" ma allo stesso tempo non nasconde il suo timore verso un sistema che, a suo avviso, "rimane una bestia selvaggia che, se non viene ...