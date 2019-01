Tutte le novità in arrivo a febbraio su Netflix

Tutte le novità per scrivere un messaggio su Gmail : Gmail implementa, all’interno delle funzioni di composizione, la possibilità di barrare il testo e i tasti Annulla e Ripristina. Piccole aggiunte alla barra di formattazione del testo che permetteranno all’utente di ampliare le modalità di scrittura. nuovi tasti aggiunti con l’aggiornamento (fonte: Google) Sarà infatti possibile barrare il testo in modo tale da far risaltare alcune correzioni che un semplice backspace non ...

Fifa 19 Patch 1.08 – Title Update 7 : nuovo aggiornamento disponibile su PC. Ecco Tutte le novità! : EA Sports ha rilasciato un nuovo aggiornamento di Fifa 19. La Patch, è già disponibile dal 22 gennaio per la versione PC ed arriverà presto (probabilmente la prossima settimana) anche su Ps4 ed Xbox Offerta! Fifa 19 - PlayStation 4 Electronic Arts - Videogioco 69,99 € - 30,40 € 39,59 € Patch 1.08 Fifa 19 – […] L'articolo Fifa 19 Patch 1.08 – Title Update 7: nuovo aggiornamento disponibile su PC. Ecco tutte le novità! proviene da ...

Quota 100 al via : requisiti - partenza - finestre - cumulo - gli esclusi. Tutte le novità : Il Governo è pronto a partire con la riforma del sistema pensionistico italiano, in particolare con Quota 100, primo atto di un progressivo smantellamento della Legge Fornero sulle pensioni. L’atteso Decretone, che contiene sia le pensioni sia il Reddito di cittadinanza, è stato approvato lo scorso giovedì 17 gennaio. Si parte il 1° aprile 2019. “Sono felice. Tanto impegno e siamo passati dalle parole ai fatti. Più di così, in sette mesi ...

Days Gone - ecco Tutte le novità : Si avvicina l’uscita di Days Gone e lo sviluppatore Bend Studio, ha rilasciato un nuovo video. Quest’ultimo ci mostra lo stato dell’Oregon, luogo in cui è ambientato il titolo post-apocalittico, adesso invaso da zombie e non solo. Ci saranno anche animali e altra gente intenzionata a mettere in difficoltà il protagonista Deacon. Lo stato dell’Oregon svela la sua ricchezza e varietà di paesaggi: dalle foreste alle ...

Masterchef Italia : ecco Tutte le novità della.nuova stagione : Riparte la ricerca del migliore chef amatoriale d’Italia, torna Masterchef Italia. Il cooking show torna da domani, giovedì 17 gennaio, alle 21.15 su Sky Uno. E lo fa con una grande novità nel cast: accanto ai veterani Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo c’è Giorgio Locatelli, proprietario della prestigiosa Locanda Locatelli, celebre ristorante una stella Michelin con sede a Londra. Nella puntata d’esordio i quattro giudici ...

Confronta Tutte le novità RC Auto : Scegliere la propria assicurazione Auto è una cosa importante che può permettere di risparmiare e ottenere la migliore soluzione in base alle proprie esigenze. È necessario, quindi, tener conto di alcuni utili consigli che potrebbero guidarvi alla scelta migliore per la polizza RC Auto. Occorre infatti valutare, non solo il prezzo, ma anche i servizi che la polizza comprende. Noi di ComparaSemplice.it ti aiutiamo in questa scelta. E allora cosa ...

Maturità 2019 - materie e novità : Tutte le cose da sapere : tutte le ultime notizie e le novità sull'Esame di Stato che conclude le scuole superiori: la prima prova, la seconda prova...

Scopri Tutte le novità nelle tariffe mobile : L’arrivo del 2019 spinge i consumatori a Scoprire quali offerte i gestori telefonici abbiano in serbo per loro. Del resto anno nuovo, vita nuova e perché no, magari anche una nuova offerta telefonica che possa fare al caso vostro. Anche a gennaio, infatti, continuano la lotte tra i vari gestori telefonici per offrire nuove tariffe telefoniche vantaggiose che possano soddisfare il desiderio di cambiamento, far fronte alle vostre aspettative ...

Tutte le novità di Quota 100 : Parte in via sperimentale, per il triennio 2019-2021, 'Quota 100'. Il decreto approvato dal Consiglio dei ministri che blocca anche gli aumenti dell'età pensionabile e proroga Opzione donna e Ape sociale. Il divieto di cumulo non scatta in caso di lavoro occasionale entro i 5.000 euro lordi e la 'finestra' per gli statali sarà dal primo agosto. Leggi anche: Come funziona il Reddito di cittadinanza Introdotto anche un nuovo ...

