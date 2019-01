Tumore al seno | scoperta la firma molecolare

Quei geni che ci aprono nuove prospettive nella lotta al Tumore al seno : ... increased cell plasticity and Expression of a mitotic signature with prognostic value - è pubblicato oggi sul Cell Reports , una delle riviste scientifiche più prestigiose al mondo per la ricerca ...

Tumore del seno - le ultime novità dall’oncobiotica : la “disbiosi” potrebbe avere predisporre alcune donne al cancro : Grazie a uno studio condotto presso la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS – Università Cattolica, in collaborazione con l’Università della Tuscia di Viterbo, si è scoperto che anche la composizione della flora batterica che si annida nel tessuto delle mammelle potrebbe avere un ruolo nel predisporre certe donne al cancro del seno. In futuro questa conoscenza potrebbe portare alla messa a punto di un test di rischio per ...

Tumore del seno : oltre 800mila le italiane colpite dalla malattia - cure sempre più personalizzate e differenziate : Istituire e rendere subito operative, su tutto il territorio nazionale, le Breast Unit. Così si può garantire un ottimo e uniforme livello di assistenza e cura alle oltre 800mila italiane che vivono con una diagnosi di Tumore del seno. Attualmente solo in alcune Regioni virtuose, tra le quali la Liguria, queste strutture sanitarie sono effettivamente attive e rispettano criteri e parametri stabiliti dalle istituzioni sanitarie nazionali e ...

Protesi al seno - Allergan sospende in Europa quelle testurizzate. Studi su correlazione con rara forma di Tumore : Poco prima di Natale l’azienda irlandese Allergan ha sospeso in tutta Europa la vendita delle Protesi al seno testurizzate (cioè con la superficie ruvida). La certificazione Ce, che garantisce la conformità del prodotto ai requisiti di sicurezza europei, è scaduta il 16 dicembre e non è stata rinnovata. L’organismo francese Gmed ha richiesto alla ditta documentazione aggiuntiva prima di procedere con il rinnovo. Non è una strana coincidenza se a ...

Avere figli porta ad un piccolo - ma significativo - rischio incrementato di sviluppare il Tumore al seno : Da una parte la scienza sa che alcun ormoni prodotti durante i cicli di ovulazione possono stimolare la crescita delle cellule e quindi la moltiplicazione di quelle cancerose. Le donne incinte o in ...

Debutta europadonna.it il portale italiano per conoscere - prevenire e avere assistenza sul Tumore al seno : 'Non si può più, in un mondo così interconnesso, perdere l'occasione di aiutare e indirizzare le donne verso percorsi di prevenzione, diagnosi e cura di assoluta garanzia, omogenei e non dispersivi o ...

Tumore al seno : il rischio aumenta negli anni successivi al parto : Secondo uno studio che ha revisionato dati già pubblicati relativi a quasi 890mila donne, condotto da ricercatori della University of North Carolina Lineberger Comprehensive Cancer Center e pubblicato su “Annals of Internal Medicine”, il rischio di Tumore al seno potrebbe aumentare negli anni successivi al parto: avere una o più gravidanze ridurrebbe il pericolo di ammalarsi solo a partire da almeno 20 anni dopo il parto. Gli esperti ...

Tumore al seno : cinque buone abitudini per prevenirlo : Il Tumore al seno o carcinoma mammario consiste nella formazione di tessuto formato da cellule cancerogene che crescono in maniera incontrollata all'interno della ghiandola mammaria. Esso è il Tumore più frequente nelle donne. Seguendo alcune sane abitudini è possibile prevenirlo.

Svolta Tumore al seno : ecco la cura che dimezza il rischio di recidive : Porterà un cambiamento significativo nella vita di migliaia di donne operate di tumore al seno in stadio iniziale: è l’approccio a basse dosi di tamoxifene, studiato da un gruppo di ricercatori italiani distribuiti lungo tutta la penisola e guidati da Andrea De Censi, direttore della S.C. Oncologia medica dell’E.O. Ospedali Galliera di Genova. I risultati sono presentati al San Antonio Breast Cancer Symposium in Texas, il più importante ...

Tumore al seno - con immunoterapie più possibilità di sopravvivenza : Si concretizza sempre più una nuova possibilità di cura, che sarà pienamente disponibile nel giro di 1-2 anni

Tumore al seno - con immunoterapie più possibilità sopravvivenza : Napoli, 24 nov., askanews, - E' una vera e propria rivoluzione quella annunciata da Michelino De Laurentiis, direttore della UOC Oncologia Medica senologica del Pascale di Napoli, a margine del ...

Tumore al seno : antibiotico utilizzato contro l'acne efficace nella cura di questa neoplasia : ... in collaborazione con Fondazione Pisana per la scienza. 'Gli antibiotici spiega una nota dell'Aoup oltre a uccidere i batteri, hanno un effetto distruttivo anche sui mitocondri, le 'centrali ...

ANTIBIOTICO CONTRO IL Tumore AL SENO/ Nuova terapia scoperta da uno staff salentino - IlSussidiario.net : ANTIBIOTICO CONTRO il TUMORE al SENO: importante scoperta di uno staff salentino, capeggiato dal professor Antonio Giuseppe Naccarato

Un antibiotico per sconfiggere il Tumore al seno La scoperta dello staff medico guidato da un salentino : ... e in collaborazione con il Centro senologico dell'Aoup e la Fondazione pisana per la scienza onlus, rappresenta un'importante e significativo passo avanti nella lotta al tumore al seno.