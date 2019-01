Trivelle | scontro nel governo Costa | ' Non firmo l' ok' Ira della Lega

Trivelle nello Ionio - scontro nel governo | Costa : non firmo - Garavaglia : decide la politica : "Le alternative ci sono e si chiamano energie rinnovabili", spiega il ministro dell'Ambiente. Il sottosegretario Garavaglia: "Parlamento sovrano"

Nuovo scontro nel governo sulle Trivelle - la Lega contro lo stop : “Paese deve andare avanti” : Si apre un Nuovo fronte di tensione nel governo: stavolta tema dello scontro è la questione delle trivelle. Il sottosegretario all'Ambiente di fede leghista, Vannia Gava, sostiene che lo stop alle trivellazioni sia sbagliato: " Il nostro paese deve andare avanti e non indietro". Scettico anche Salvini: "Dire di no a decine di chilometri dalla costa non mi sembra buono".Continua a leggere