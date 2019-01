Trivelle | scontro nel governo Costa | non firmo l' ok Garavaglia | non può fare come vuole

Nuovo scontro nel governo sulle Trivelle - la Lega contro lo stop : “Paese deve andare avanti” : Si apre un Nuovo fronte di tensione nel governo : stavolta tema dello s contro è la questione delle trivelle . Il sottosegretario all'Ambiente di fede leghista, Vannia Gava, sostiene che lo stop alle trivellazioni sia sbagliato: " Il nostro paese deve andare avanti e non indietro". Scettico anche Salvini: "Dire di no a decine di chilometri dalla costa non mi sembra buono".Continua a leggere

Trivelle - è scontro tra il Governo e il Comitato No Triv. Ma Di Maio rassicura : "Presto una legge" : Air gun, nuove concessioni e piano aree. Sono queste le questioni al centro del confronto in sede ministeriale sul tema trivellazioni richiesto dal Comitato No Triv . L'incontro, previsto per oggi, ...