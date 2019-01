Trivelle La Lega stufa dei grillini | basta fare perdere posti di lavoro

Trivelle - scontro M5s-Lega. Costa : 'non firmo' e minaccia le dimissioni. Slitta il dl Semplificazioni : A stretto giro arriva la replica di Massimo Garavaglia, sottosegretario leghista all'Economia: non è lui che decide. "Bisogna distinguere il piano: c'è un piano politico e un piano tecnico. Se il ...

Tensioni su Trivelle - Costa : “Non firmo”. Lega replica : “Decide il Parlamento” : Nuove Tensioni sul tema trivelle tra M5s-Lega. I due partiti hanno deciso di rinviare a domani l'esame del decreto Semplificazioni nelle commissioni Affari costituzionali e Lavori pubblici del Senato in attesa che si trovi una soluzione al nodo che divide le due anime della maggioranza, dopo che oggi i lavori a Palazzo Madama si sono interrotti a causa dell'assenza di una intesa. Il tema riguarda le autorizzazioni: la Lega sarebbe anche ...

Trivelle - Lega di traverso : il compromesso con M5s non c’è. E dall’emendamento è sparito il divieto all’utilizzo dell’air gun : Quello che era stato presentato come un compromesso, col passare delle ore si è rivelato un accordo unilaterale. Il motivo è semplice: l’emendamento al Dl Semplificazioni presentato dal capogruppo M5s in Senato Patuanelli e con primo firmatario il grillino Castaldi non piace per niente alla Lega di Salvini. Lo si è capito nella tarda serata di ieri, 22 gennaio, quando il capogruppo del Carroccio in Senato Massimiliano Romeo si è trincerato ...

Trivelle - compromesso Lega-M5s nel Dl Semplificazioni : “Avanti la produzione - stop di 2 anni alla ricerca” : Proroga delle concessioni di coltivazione in essere, ma stop per un massimo di due anni (e non più di sei mesi) dei permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi. E’ questa, secondo il capogruppo M5S al Senato, Stefano Patuanelli, la soluzione di compromesso individuata dalla maggioranza sulle Trivelle. La questione che opponeva Cinquestelle e Lega sarebbe stata risolta con una riformulazione dell’emendamento al dl Semplificazioni a prima ...

Lega-M5s - ancora tensioni. Dalle Trivelle al Circeo - l'ambiente divide : Il ministro dell'Interno Salvini: "No alle trivelle? Così non si campa". Governo ko sulla nomina di Antonio Ricciardi a presidente del Parco del Circeo: Lega boccia la proposta dei Cinque stelle . Il ...

Trivelle - Lega riapre il fronte : “Non si può dire di no a tutto o si perdono posti di lavoro”. M5s : “Investire sulle rinnovabili” : La Lega riparte all’attacco e riapre un fronte sensibile con gli alleati del M5s, quello delle trivellazioni. Nel mirino dei leghisti torna l’emendamento presentato dai 5 Stelle al decreto Semplificazioni che blocca 36 autorizzazioni. A scagliare la prima frecciata è stato in mattinata Matteo Salvini: “Non si può dire no al carbone, no al petrolio, no al metano, no alle Trivelle, mica possiamo andare in giro con la candela e ...

Trivelle - Arrigoni (Lega) : “M5s ritiri emendamenti. Spesso non condividiamo loro metodo. Tav? Restiamo a favore” : “Il nostro voto contrario al nome proposto dal ministro dell’Ambiente Costa? Non abbiamo condiviso il metodo del M5s”. Sono le parole del senatore della Lega, Paolo Arrigoni, intervistato da Lanfranco Palazzolo per Radio Radicale, a proposito della spaccatura odierna del governo gialloverde in commissione Ambiente al Senato sulla nomina del generale di Corpo d’Armata Antonio Ricciardi, nome avanzato dal ministro ...

Tav - tensioni nel governo. Lega e M5s divisi anche sulle Trivelle - : I leader negano ma nei corridoi parlamentari viene evocata la crisi di governo. Salvini apre all'eventuale referendum sulla Torino-Lione invocato da Chiamparino. Il Carroccio si oppone anche al no ...

Con la sfida su Tav e Trivelle la Lega mette in luce le contraddizioni del M5s "di governo" : A rischio non c'è assolutamente la tenuta dell'esecutivo. Ma la sfida lanciata dalla Lega su Tav (scenderà in piazza per il...

Nuovo scontro nel governo sulle Trivelle - la Lega contro lo stop : “Paese deve andare avanti” : Si apre un Nuovo fronte di tensione nel governo: stavolta tema dello scontro è la questione delle trivelle. Il sottosegretario all'Ambiente di fede leghista, Vannia Gava, sostiene che lo stop alle trivellazioni sia sbagliato: " Il nostro paese deve andare avanti e non indietro". Scettico anche Salvini: "Dire di no a decine di chilometri dalla costa non mi sembra buono".Continua a leggere