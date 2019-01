Trivelle | governo ancora diviso Ministro Costa | ' Non firmo' Garavaglia | Lega | | ' non può

Trivelle nello Ionio - scontro nel governo | Costa : non firmo - Garavaglia : decide la politica : "Le alternative ci sono e si chiamano energie rinnovabili", spiega il ministro dell'Ambiente. Il sottosegretario Garavaglia: "Parlamento sovrano"

Trivelle - scontro nel governo. Costa : non firmo l'ok. Garavaglia : non può fare come vuole : Nel governo gialloverde scoppia il caso Trivelle con lo scontro tra il ministro dell'Ambiente Costa che annuncia di non aver intenzione di firmare il via libera alle operazioni in mare e...

Governo - ormai è 'giallo' su Minenna a Consob. E restano nodi Tav e Trivelle : Finora i due vicepremier sono riusciti a non far perdere del tutto la rotta alla nave, ma sono tanti i temi dove il compromesso ha costretto ad allungare i tempi del percorso

Trivelle - Greenpeace al governo : “Subito una norma per vietare per sempre gli airgun” : Greenpeace Italia chiede al ministro dell’Ambiente Sergio Costa e al ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio “una norma che vieti per sempre l’uso degli airgun nei nostri mari. Un provvedimento necessario per la tutela dell’ecosistema marino e per fermare ogni nuova attività di estrazione offshore di idrocarburi, come già fatto dalla Francia.” “Se Di Maio e Costa sono davvero contrari alle Trivelle e, come dichiarato a ...

Trivelle - Conte : “Nel governo c’è una sensibilità comune a rivedere le autorizzazioni” : “Trivelle? Sicuramente il governo esprime in questa materia una sensibilità diversa rispetto al passato, la questione adesso è specifica per Costa e Di Maio, faremo anche una riflessione comune nel governo e valuteremo”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, parlando a margine dell’incontro Stati generali dei Consulenti del lavoro a Roma. “Non chiedetemi permesso per permesso, c’è una sensibilità comune nel governo ...

Tav - tensioni nel governo. Lega e M5s divisi anche sulle Trivelle - : I leader negano ma nei corridoi parlamentari viene evocata la crisi di governo. Salvini apre all'eventuale referendum sulla Torino-Lione invocato da Chiamparino. Il Carroccio si oppone anche al no ...

Con la sfida su Tav e Trivelle la Lega mette in luce le contraddizioni del M5s "di governo" : A rischio non c'è assolutamente la tenuta dell'esecutivo. Ma la sfida lanciata dalla Lega su Tav (scenderà in piazza per il...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : scontro nel Governo sulle concessioni alle Trivelle - 11 gennaio 2019 - : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: tensione nel Governo sulle trivelle. Higuain al Chelsea, il fratello a Londra per trattare

