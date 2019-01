Tria lascia la porta aperta a possibilità Weidmann per presidenza Bce

L'Associazione PaTriarca Folklore lascia la Cavalcata San Giuseppe Scicli : L’associazione Patriarca Folklore e Tradizione comunica che da quest’anno non si occuperà di organizzare la Cavalcata di San Giuseppe di Scicli

Manovra - Tria : Voluta da tutti - non vedo perché dovrei lasciare : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Lascia Garofoli - il capo di gabinetto di Tria : Roberto Garofoli Lascia il ruolo di capo di gabinetto del Ministero dell'Economia commentando, nel salutare i suoli collaboratori - a quanto si apprende -, anche i duri attacchi subiti nei mesi scorsi dal M5s e in particolare l'episodio dell'audio del portavoce della ...

Manovra - fiducia alla Camera. Di Maio : 'Tria resta'. Dall'Osso lascia M5s e va in FI - polemiche sulla penale che dovrebbe versare al ... : ... il ministro dell'economia appare isolato, ma si lavora per ricomporre lo strappo e per evitare le dimissioni del ministro durante la fase di approvazione della Manovra, con l'economia tornata al ...

Pallavolo – Challenge Cup : Monza non lascia scampo alle ausTriache del Perg - staccato il pass per gli ottavi : Tutto facile per la Saugella Team Monza, 3-0 alle austriache del Perg anche nella gara di ritorno Si rivela agevole per la Saugella Team Monza l’esordio casalingo in Europa. Nella gara di ritorno dei sedicesimi di finale della Challenge Cup, opposte al Prinz Brunnenbau Volleys Perg. le ragazze di Miguel Angel Falasca bissano il 3-0 ottenuto in Austria una settimana fa e volano agli ottavi di finale della competizione: prossima avversaria, ...

Manovra - Tria : 'Vediamo se reddito e quota 100 costano meno'. Le opposizioni lasciano i lavori : 'Vediamo se quota 100 e reddito di cittadinanza possono costare di meno'. Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria , nel corso di un intervento sulla Manovra in commissione Bilancio della Camera durante il quale non sono mancate polemiche per il rifiuto del capo del Mef di rispondere a ...

