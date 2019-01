Traffico Roma del 23-01-2019 ore 20 | 00

Traffico Roma del 23-01-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 23 GENNAIO 2019 ORE 17:50 SIMONE CERCHIARA DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CODE PER INCIDENTE SULLA VIA FLAMINIA TRA PRIMA PORTA E SACROFANO. SUL RACCORDO ANULARE, NELLA ZONA NORD-EST, UN INCIDENTE PROVOCA RIPERCUSSIONI TRA LA BUFALOTTA E LA TIBURTINA; CI SONO INCOLONNAMENTI. ALTRI INCIDENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA LA TANGENZIALE E VIA ...

Traffico Roma del 23-01-2019 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 23 GENNAIO 2019 ORE 18:20SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE CI SONO RALLENTAMENTI TRA LA VIA DEL MARE E LA TUSCOLANA IN CARREGGIATA ESTERNA, INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA DALLA NOMENTANA ALLA TIBURTINA, IN QUESTO TRATTO ANCHE PER LA PRESENZA DI UN INCIDENTE.. SULLA ...

Traffico Roma del 23-01-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 23 GENNAIO 2019 ORE 17:20 SIMONE CERCHIARA DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico E DISAGI SULLE PRINCIPALI STRADE. A COMPLICARE GLI SPOSTAMENTI ANCHE LA PIOGGIA. PARTIAMO DALLA ZONA NORD: CODE SULLA FLAMINIA TRA CORSO FRANCIA E VIA DI GROTTAROSSA, E DOPO IL RACCORDO, FILE DA PRIMA PORTA A SACROFANO. LUNGHE CODE SULLA VIA SALARIA TRA LA TANGENZIALE E IL ...

Traffico Roma del 23-01-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 23 GENNAIO 2019 ORE 16:50 SIMONE CERCHIARA DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico AL MOMENTO PENALIZZATO DALLA PIOGGIA MA ANCHE DAGLI INCIDENTI. DUE GLI INCIDENTI SUL RACCORDO ANULARE, TUTT’E DUE IN CARREGGIATA ESTERNA: IL PRIMO INCIDENTE PROVOCA CODE ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA IN DIREZIONE FIUMICINO, IL SECONDO INCIDENTE STA RALLENTANDO IL Traffico TRA ...

Traffico Roma del 23-01-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 23 GENNAIO 2019 ORE 15:20 SIMONE CERCHIARA DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI UN INCIDENTE STA PROVOCANDO RIPERCUSSIONI SULLA CASSIA TRA IL RACCORDO ANULARE E LA GIUSTINIANA. SI PROCEDE IN CODA. DISAGI SOPRATTUTTO IN USCITA DA Roma, QUINDI IN DIREZIONE LA STORTA AL TIBURTINO, IN VIA DEI DURANTINI, UN INCIDENTE POTREBBE ANCORA RALLENTARE IL Traffico. INCIDENTE ...

Traffico Roma del 23-01-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 23 GENNAIO 2019 ORE 13.20 MAVE DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… POSSIBILI RALLENTAMENTI SU VIALE DEI COLLI PORTUENSI PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’INCROCIO CON VIA CLELIA GAROFOLINI CODE POI SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DIREZIONE EUR A PARTIRE DA VIA DEL CAPPELLACCIO SUL RESTO DELLA CITT’ LA CIRCOLAZIONE AL MOMENTO RISULTA SCORREVOLE, COMPRESO IL RACCORDO ...

Roma - la scena surreale : un toro passeggia nel Traffico : Per la Polizia municipale di Roma capitale, si è trattato di una serata sicuramente insolita: un toro si aggirava indisturbato per strada. La segnalazione è arrivata da via Silvestri, quartiere Bravetta, non lontano da San Pietro. I passanti, increduli, hanno immediatamente ripreso la scena del vitello che si aggirava per la strada seguendo anche la corsia di destra. E hanno inviato il video alla pagina di Facebook "Riprendiamoci Roma" (guarda ...

Roma - auto in coda per l'apertura del varco ztl : il Traffico va in tilt : Aria irrespirabile a Roma nei pressi dei varchi della ztl tra le 18 e le 19. " Striscia la notizia " è andata nella capitale per raccontare un fenomeno che sta diventando dilagante: le code all'...

Traffico Roma del 23-01-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 23 GENNAIO 2019 ORE 11.20 MAVE DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… I PROBLEMI AL MOMENTO SI CONCENTRANO MAGGIORMENTE SULLA CRISTOFORO COLOMBO , ALL’ALTEZZA DELLA GARBATELLA DOVE A SEGUITO DI UN INCIDENTE E’ TEMPORANEAMENTE CHIUSA LA CORSIA LATERALE DIREZIONE EUR TRA VIA CAPITAN BAVASTRO E VIA GIOVANNI GENOCCHI , INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI AL Traffico SULLE ...