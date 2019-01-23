Traffico Roma del 23-01-2019 ore 07 | 30

Traffico Roma del 22-01-2019 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 22 GENNAIO 2019 ORE 19.50 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ ACI… CODE A TRATTI PER Traffico INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LE USCITE ARDEATINA E APPIA IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA TIBURTINA E PRENESTINA Traffico INTENSO E CODE A TRTTI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DA VIALE PALMIRO TOGLIATTI A TOR CERVARA DIREZIONE RACCORDO ...
Traffico Roma del 22-01-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 22 GENNAIO 2019 ORE 19.20 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ ACI… CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA NOMENTANA E PRENESTINA Traffico INTENSO E CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA VIALE PALMIRO TOGLIATTI AL RACCORDO IN DIREZIONE FUORI Roma IN VIA TIBURTINA CODE DA TOR CERVARA AL RACCORDO DIREZIONE FUORI Roma E DA SETTECAMINI AL RACCORDO IN ...
Traffico Roma del 22-01-2019 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 22 GENNAIO 2019 ORE 18.20 EC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ ACI… CODE PER INCIDENTE SUL RCCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E PRENESTINA . INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI PER IL Traffico SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE CI SONO IN CODA DA A PARTIRE DA PORTONACCIO PER DIFFICOLTà DI IMMISSIONE SUL RACCORDO PER LO STESSO INCIDENTE DIFFICOLTÀ ...
Traffico Roma del 22-01-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 22 GENNAIO 2019 ORE 18.20 EC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ ACI… CODE PER INCIDENTE SUL RCCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E PRENESTINA . INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI PER IL Traffico SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE CI SONO IN CODA DA A PARTIRE DA PORTONACCIO PER DIFFICOLTà DI IMMISSIONE SUL RACCORDO PER LO STESSO INCIDENTE DIFFICOLTÀ ...
Traffico Roma del 22-01-2019 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 22 GENNAIO 2019 ORE 17.50 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ ACI… CODE PER INCIDENTE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA NOMENTANA E PRENESTINA INEVITABILI LE RIPERCUSSSIONI ANCHE PER IL Traffico PROVENIENTE DAL PERCORSO URBANO DELLA A24 E DIRETTO SUL RACCORDO: CODE A PARTIRE DA VIALE PALMIRO TOGLIATTI PER LO STESSO INCIDENTE DIFFICOLTÀ DI ...
Traffico Roma del 22-01-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 22 GENNAIO 2019 ORE 17.20 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ ACI… CODE A TRATTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LE USCITE TIBURTINA E CASILINA Traffico INTENSO SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 CODE DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE DIREZIONE CENTRO; IN DIREZIONE OPPOSTA VERSO IL RACCORDO CODE A PARTIRE DA TOR CERVARA PER UN INCIDENTE CHIUSA ...
Traffico Roma del 22-01-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 22 GENNAIO 2019 ORE 16.50 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ ACI… Traffico IN AUMENTO SULLE STRAE DELLA CAPITALE RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORNO ANULARE TRA IL BIVIO PER LA Roma E VIA PRENESTINA IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA ARDEATINA E TUSCOLANA CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE VERSO ...
Traffico Roma del 22-01-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 22 GENNAIO 2019 ORE 15.20 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ ACI… RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA L’USCITA PER LA Roma L’AQUILA E PRENESTINA CODE A TRATTI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE IN DIREZIONE CENTRO AL PORTUENSE RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIA ENRICO FERMI ALTEZZA VIA AVICENNA A ...
Traffico Roma del 22-01-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 22 GENNAIO 2019 ORE 15.20 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ ACI… RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA L’USCITA PER LA Roma L’AQUILA E PRENESTINA CODE A TRATTI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE IN DIREZIONE CENTRO AL PORTUENSE RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIA ENRICO FERMI ALTEZZA VIA AVICENNA A ...
Traffico Roma del 22-01-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 22 GENNAIO 2019 ORE 13.20 mave DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… RISOLTO IL GUASTO TECNICO NELLA LA STAZIONE DI OTTAVIANO DELLA METRO A , IL SERVIZIO PRIMA RALLENTATO TRA LE STAZIONI OTTAVIANO E BATTISTINI E’ IN CORSO DI NORMALIZZAZIONE DECISAMENTE MIGLIORATA ANCHE LA ITUAZIONE SUL RACCORDO ANULARE DOVE IL Traffico STA TORNANDO A SCORRERE REGOLARMENTE , SUL ...
Traffico Roma del 22-01-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 22 GENNAIO 2019 ORE 13.20 mave DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… RISOLTO IL GUASTO TECNICO NELLA LA STAZIONE DI OTTAVIANO DELLA METRO A , IL SERVIZIO PRIMA RALLENTATO TRA LE STAZIONI OTTAVIANO E BATTISTINI E’ IN CORSO DI NORMALIZZAZIONE DECISAMENTE MIGLIORATA ANCHE LA ITUAZIONE SUL RACCORDO ANULARE DOVE IL Traffico STA TORNANDO A SCORRERE REGOLARMENTE , SUL ...
Traffico Roma del 22-01-2019 ore 12 : 30 : Roma INFOMOBILITÀ MARTEDI’ 22 GENNAIO 2019 ORE 12.20 MAX MAR CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE ,PERMANGONO INVECE RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST. SI RALLENTA PER Traffico IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI IN PROSSIMITA’ DI LARGO AGOSTINO GEMELLI VERSO LA TRIONFALE. FILE INVECE SUL LUNGOTEVERE A A CAUSA DI LAVORI DA PIAZZA DELLA ROVERE E PONTE PALATINO VERSO PONTE TESTACCIO. ANCORA QUALCHE ...
Traffico Roma del 22-01-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 22 GENNAIO 2019 ORE 11.20 mave DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… RISOLTO IL GUASTO TECNICO NELLA LA STAZIONE DI OTTAVIANO DELLA METRO A , IL SERVIZIO PRIMA RALLENTATO TRA LE STAZIONI OTTAVIANO E BATTISTINI E’ IN CORSO DI NORMALIZZAZIONE DECISAMENTE MIGLIORATA ANCHE LA ITUAZIONE SUL RACCORDO ANULARE DOVE IL Traffico STA TORNANDO A SCORRERE REGOLARMENTE , SUL ...
Maltempo Lazio : disagi al Traffico a Roma - forti rallentamenti : La perturbazione artica in azione sull'Italia sta portando Maltempo anche forte nel Lazio, con nevicate nelle zone interne fino a quote collinari. La pioggia è caduta abbondante nella notte e...
Traffico Roma del 22-01-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 22 GENNAIO 2019 ORE 9.50 mave DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… IN VIA DI NORMALIZZAZIONE IL SERVIZIO SULLA METRO , ANCORA RALLENTATO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI NELLA TRA LE STAZIONI OTTAVIANO E BATTISTINI PER UN GUASTO TECNICO NELLA LA STAZIONE DI OTTAVIANO, ORMAI RISOLTO DI CERTO NON VA MEGLIO PER CHI INVECE SI TROVA SUL RACCORDO ANULARE DOVE Traffico, PIOGGIA ...
Traffico Roma del 23-01-2019 ore 07 | 30
VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 23 GENNAIO 2019 ORE 07.20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA ...
Traffico Roma del 23-01-2019 ore 07:30 (Di mercoledì 23 gennaio 2019) VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 23 GENNAIO 2019 ORE 07.20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ ACI… COME DI CONSUETO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO IL Traffico INIZIA AD ESSERE INTENSO SULLE PRINCIPALI CONSOLARI CHE PORTANO AL CENTRO A CESANO IN VIA CESANENSE UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico ALL’ALTEZZA DI VIA PRADIS PEDAGGI IN DIREZIONE DI CESANO A SUD DEL RACCORDO ANULARE ABBIAMO RALLENTAMENTI E CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE DIR.Roma SUD E LAURENTINA; MOLTO TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24, SI STA IN CODA IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ CODA DAL RACCORDO ANULARE ALLA TANGENZIALE EST; UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN VIA DELLE VIGNE NUOVE NEI PRESSI DI LARGO FRATELLI LUMIERE STESSA SITUAZIONE SULLA TANGENZIALE EST IN PROSSIMITA’ DELL’USCITA NOMENTANA IN DIREZIONE STADIO. IN PROGRAMMA QUESTA MATTINA A ...
romadailynews
JJesus_Official : @OfficialASRoma Sempre con voi!!! Forza Roma!!! (Anche a costo di trovare un po’ di traffico) ?????? #JJLupo… - vilmamoronese : Traffico illecito di #rifiuti grazie all'Antimafia oggi sono stati eseguiti 15 arresti(6 in carcere e 9 ai domicili… - fattoquotidiano : Roghi tossici e traffico di rifiuti a Roma. Autodemolitori e rom soci in affari: “Fingevano furti per rivendere i p… -
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