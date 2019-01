Toyota Land Cruiser - La Heritage Edition celebra la storia della fuoristrada

quattroruote

(Di mercoledì 23 gennaio 2019) Lagli oltre 60 anni die di successocon la serie specialeche sarà presentata al Salone di Chicago. La Casa giapponese realizzerà 1.200 esemplari numerati per l'America, mentre non ha ancora fornito indicazioni sulla possibilità di offrire un allestimento analogo su altri mercati.Look scuro e tanti accessori. La versioneè caratterizzata da una dotazione estremamente completa e personalizzata. La carrozzeria è infatti disponibile solo nelle varianti Midnight Black metallizzato o Blizzard Pearl, con griglia frontale nera e cerchi di lega BBS forgiati da 18" in tinta bronzo. Le parti normalmente cromate sono state brunite e sono stati oscurati anche i gruppi ottici. L'abitacolo, proposto solo nella versione cinque posti, è rivestito di pelle nera con cuciture bronzo estese al volante, ai pannelli ...